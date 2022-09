Les féminines du PSG se sont imposées lors de la rencontre face à Fleury ce dimanche (2-1). Comme face aux Suédoises du BK Häcken (2-1) en Ligue des champions, les joueuses de Gérard Prêcheur ont remporté le match dans les derniers instants, grâce à un but de Kadidiatou Dani. Une victoire précieuse dans la course au titre qui permet aux Parisiennes d’être à hauteur de l’OL au classement (9 points).

Une victoire mais une blessure de Dudek

L’équipe de Fleury pensait avoir réalisé le coup parfait cet après-midi. Le PSG a concédé un but à la 18e minute par Batcheba Louis. La réaction ne s’est pas fait attendre puisque Diani (24e), Sandy Baltimore (24e) et Grâce Geyoro (30e) ont tenté d’égaliser sur plusieurs occasions. Les Parisiennes sont revenues au score juste avant la pause (38e) par l’intermédiaire de Grâce Geyoro. Malgré la très bonne résistance de Fleury en seconde période, ce sont les joueuses parisiennes qui vont faire la différence en toute fin de rencontre avec un but de Diani (91e). Le PSG repart donc avec une victoire importante au Stade Georges Lefèvre (2-1). Point noir de ce match, la blessure de la défenseure Paulina Dudek qui s’est blessée au genou droit. Elle passera des examens complémentaires dans les prochaines heures et pourrait être absente plusieurs semaines ou plusieurs mois.