Après un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fait une très bonne impression avec l’Équipe de France face à l’Autriche jeudi soir (2-0). Auteur d’un but et d’un match complet, l’attaquant de 23 ans se révèle comme être une arme offensive redoutable pour les Bleus à la Coupe du Monde. Avant d’affronter la Danemark ce soir (20h35, TF1), pour la dernière journée de Ligue des Nations, Didier Deschamps et certains joueurs ont dit tout ce qu’ils pensaient de la star parisienne sur Telefoot ce matin.

« Mbappé va faire les belles années des Bleus »

Les superlatifs ne manquent pas pour décrire les performances du jeune attaquant français. « Il est stratosphérique ce joueur, il est incroyable (…) Faire ce qu’il fait à son âge c’est incroyable. Il va faire les belles années de cette équipe », reconnaît Benoît Badiashile. « C’est impressionnant », ajoute Jonathan Clauss en zone mixte, à propos de la prestation de Mbappé face à l’Autriche. De son côté, Raphaël Varane est conscient que son coéquipier est une menace de chaque instant pour les adversaires. « C’est un joueur qui peut faire basculer un match. Ses accélérations sont toujours dangereuses pour l’adversaire. On est très heureux d’avoir un joueur de ce talent dans notre équipe », explique Raphaël Varane après le match des Bleus.

Didier Deschamps ne tarit pas d’éloges la pépite parisienne. « Il a un état d’esprit irréprochable et c’est un joueur de très haut niveau (…) Je sais qu’il a toujours envie de jouer mais de temps en temps c’est bien qu’il souffle un petit peu, ça lui fera pas défaut bien au contraire ». Tous ces mots doivent forcément faire plaisir au principal intéressé et ce soir lui et ses coéquipiers devront éviter la défaite pour assurer le maintien en Ligue A de la Ligue des Nations.