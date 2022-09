L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, fait parler de lui depuis jeudi soir et ses propos sur les différences qu’il peut connaître entre l’Equipe de France et le Paris Saint-Germain. Un passage en zone mixte qui fait couler beaucoup d’encre depuis la victoire (2-0) des hommes de Didier Deschamps face à l’Autriche au Stade de France.

Kylian Mbappé a brillé sur le terrain jeudi soir en inscrivant son 28 but sous le maillot des Bleus face à l’Autriche lors de la victoire 2-0 des siens. Une réalisation qui lui a permis d’intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Equipe de France. Un total qu’il s’efforcera à améliorer dès ce dimanche soir (20h45 sur TF1) face au Danemark au Parken Stadium de Copenhague. Une rencontre, qui on le rappelle, pourrait coûter la place des tricolores au sein de la Ligue A de Ligue des Nations. Mais au-delà de l’aspect sportif, le numéro 7 parisien a fait parler de lui par le biais de ses déclarations sur les différences qu’il connaîtrait entre son jeu avec les Bleus, et celui avec le PSG. Ces déclarations n’ont évidement pas manqué de faire parler d’elles, et animer les débats. C’est en ce sens que, pour Téléfoot, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur le bien-être de Kylian Mbappé avec l’Equipe de France : « Si Kylian Mbappé dit qu’il est très à l’aise dans le jeu et avec Olivier Giroud, c’est une bonne nouvelle. Il se sent beaucoup plus libre, il peut se servir de Giroud sur des une-deux, des points d’appuis. Giroud est très collectif et c’est un atout pour Mbappé si les deux doivent jouer ensemble« .

Bixente Lizarazu : « Mbappé n’est pas un attaquant axial«

L’attaquant français du PSG avait visiblement un message à faire passer quant à son positionnement avec son club. Le champion du monde 1998 et consultant phare de l’émission Téléfoot s’est également exprimé sur la différence pour Mbappé entre la sélection et le Paris Saint-Germain : « Il est visiblement plus heureux dans le système des Bleus que dans celui du Paris Saint-Germain, où il aurait moins de liberté. Ce qui est important c’est qu’il soit dans les meilleures conditions. Ce n’est pas un attaquant axial, c’est un joueur qui a besoin de beaucoup de libertés et qui utilise plus le côté gauche. Il aime bien quand quelqu’un est devant lui en point de fixation, qui aspire toute la défense« .