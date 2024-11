Lucas Hernandez de retour aux entraînements collectifs avec le PSG

C’est la bonne nouvelle de ce mardi du côté du PSG. Absent depuis six mois, Lucas Hernandez a fait son retour à l’entraînement collectif au Campus de Poissy.

Luis Enrique pourra bientôt compter sur le retour d’un joueur dans le secteur défensif du PSG. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contre le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions le 1er mai dernier, Lucas Hernandez avait son retour à l’entraînement avec l’équipe espoirs du club de la capitale durant la trêve internationale. Ce mardi, l’international français a fait un pas de plus vers son retour sur les terrains.

A voir aussi : Lucas Hernandez : « Mon retour sera plus fort que jamais »

Le PSG ne veut prendre aucun risque avec lui

En effet, comme le rapporte L’Equipe sur son site internet, le numéro 21 du PSG a repris l’entraînement collectif ce mardi. « Il ne peut pas encore participer à tous les exercices mais son retour à la compétition se précise. Les sensations du champion du monde 2018 sont toujours aussi bonnes et l’espoir de disputer quelques minutes avant Noël est encore présent, même si le staff technique et médical du club ne prendra aucun risque », avance le quotidien sportif. Comme pour Presnel Kimpembe, le PSG va désormais suivre l’évolution de ses sensations tout en continuant d’augmenter sa charge de travail. Aucune date n’a été fixée pour son retour à la compétition, avance L’Equipe. Le quotidien sportif évoque aussi Nuno Mendes. Sorti à dix minutes de la fin de la rencontre entre la Croatie et le Portugal (1-1), a été touché à la cheville. Le latéral gauche devra passer des examens à son retour à Paris, même si son sélectionneur, Roberto Martinez a voulu se montrer rassurant à l’issue de la rencontre. « Je pense que c’est juste une douleur à la cheville. Ce n’est pas une blessure grave.«