PSG Handball – Luc Steins élu meilleur joueur du championnat

Le PSG Handball a remporté la Liqui Moly Starligue, son 10e titre de champion de France, le neuvième de suite. Hauteur d’une nouvelle belle saison, Luc Steins a été récompensé.

Le PSG Handball n’a pas encore terminé sa saison. Il doit jouer le Final Four de l’EHF Champions League le week-end du 17 juin. La semaine dernière, il s’est offert le 10e titre de son histoire en championnat de France, le neuvième de suite. Hier soir, la cérémonie des Trophées LNH avait lieu. Et lors de cette cérémonie, le PSG a été récompensé. Le club de la capitale a vu trois joueurs être élus dans l’équipe de la saison. Elohim Prandi, Dainis Kristopans et Luc Steins.

Meilleur joueur pour la troisième année consécutive

Outre sa présence dans le 7 de l’année, le dernier cité a été élu meilleur joueur de la saison de Liqui Moly Starligue. Le numéro 6 du PSG remporte le trophée pour la troisième année consécutive. Cette saison, l’international néerlandais a marqué 82 buts en championnat, son meilleur exercice depuis son arrivée en France.

