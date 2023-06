PSG : Julian Nagelsmann, enfin l’entraîneur idoine ?

À l’issue d’une saison périlleuse et chaotique, Christophe Galtier a été informé par Luis Campos que le PSG continuerait sans lui l’année prochaine. L’élimination en huitième de finale face au Bayern Munich et les nombreuses polémiques extra-sportives auront eu raison du français. La question du prochain coach devient capitale. L’Allemand Julian Nagelsmann est pressenti pour le remplacer.

Année après année, le PSG s’apparente à un océan de polémiques, où émergent à chaque fin de saison des rumeurs censées redonner de l’espoir aux supporters parisiens. La dernière ne date pas d’hier : l’arrivée d’un véritable entraîneur capable d’incarner le projet, insuffler une autorité au collectif et poser les premières bases d’une institution forte. Depuis Carlo Ancelotti, aucune figure emblématique ne s’est installée sur le banc du PSG (Thomas Tuchel n’en était pas encore une au moment d’arriver à Paris). Les coachs se succèdent, et même si leurs aventures ne se ressemblent pas, elles se concluent toutes par un échec. L’arrivée d’un grand coach pourrait définitivement faire passer l’équipe dans une autre dimension.

Julian Nagelsmann, itinéraire d’un prodige

Sèchement licencié du Bayern Munich – à la surprise générale – avant l’élimination en quarts de finale contre Manchester City, Julian Nagelsmann demeure sans club depuis. Excellent à Hoffenheim (2016-2019) puis à Leipzig (2019-2021) avant de connaître l’élite en Bavière, le technicien allemand semble promis à un excellent avenir d’entraîneur. Le PSG pourrait le choisir pour l’installer sur son banc.

Julian Nagelsmann est l’un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération. Le natif de Landsberg am Lech n’a que 35 ans, mais a déjà entraîné trois clubs. Il est aussi le bourreau de Christophe Galtier en Ligue des champions après sa victoire face au PSG en huitièmes de finale (0-1 ; 2-0). Depuis plusieurs saisons, Nagelsmann incarne un souffle nouveau dans le football européen. Jeune, novateur, impétueux, l’entraîneur bouscule l’ordre établi et le chemin habituellement tracé par les grands coachs. À Hoffenheim, il avait impressionné par son jeu léché et ses concepts nouveaux, qu’il a réussi à transposer à Leipzig, bâtissant une équipe capable de s’adapter et se métamorphoser plusieurs fois lors d’une même rencontre, tout en proposant un football moderne et efficace.

Le technicien compte également de nombreux records de précocité. Devenu le plus jeune entraîneur de Bundesliga à seulement 28 ans, Julian Nagelsmann est aussi le plus jeune coach de l’histoire à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, avec le RB Leipzig en 2020 où son équipe s’est faite sortir par… le PSG (3-0). Rempli de convictions fortes, Nagelsmann est de l’école allemande qui prône des systèmes tactiques avancés et un jeu de transition rapide vers l’avant. Il ressemble au profil de Thomas Tuchel lorsque le Paris Saint-Germain est parti le chercher après son renvoi du Borussia Dortmund.

Les deux allemands se sont d’ailleurs réunis en 2007, sous les couleurs du FC Augsbourg. Alors entraîneur de l’équipe réserve, Thomas Tuchel assistait à la retraite prématurée de son défenseur, Nagelsmann, qui n’était pas taillé pour le haut niveau et stoppé net par une blessure au ménisque. De la pelouse au banc de touche, le « rookie » devient l’assistant de Tuchel, dont il continuera de s’inspirer par la suite.

Si son CV donne l’impression que Nagelsmann est un prodige absolu, les questions subsistent sur son arrivée au PSG et sa capacité à gérer un vestiaires de stars. D’autant plus après un passage plus que mitigé au Bayern Munich.

Nagelsmann, vraiment PSG compatible ?

Sûr de ses idées, Nagelsmann apporterait au PSG une véritable identité de jeu, qui manque au club depuis trop longtemps avec le départ de son mentor Thomas Tuchel. Ses systèmes pourraient convenir à Kylian Mbappé puisque le technicien allemand est féru de transition rapide, et cela placerait la star française au coeur de son attaque.

L’interrogation réside surtout dans sa capacité de leader et de manager un vestiaire composé de forts égos. Au Bayern, le jeune technicien a échoué car il a sûrement trop bougé les lignes et déconcerté la direction mais aussi les joueurs, qui ont remis en cause ses systèmes de jeu. À partir du moment ou un vestiaire s’estime plus fort que son entraîneur, il sera quasiment impossible pour ce dernier d’inverser la tendance. En conséquence, la direction bavaroise a arrêté de soutenir son coach dans ses choix, le tout additionné à un vestiaire déboussolé et de plus en plus chaotique.

Au PSG, Nagelsmann devra retenir les leçons de son aventure au Bayern Munich en appréhendant la gestion des egos et le traitement des joueurs d’une manière différente. S’il est évidemment une forte tête et qu’il ne doit pas devenir l’ombre de lui même, il devra tout de même faire attention à ses excès de caractère, dans un club réputé pour ses polémiques. Julian Nagelsmann aime avoir les mains détachées et le PSG n’est pas connu pour laisser leurs entraîneurs composer librement. Si l’Allemand devient le coach principal de Paris, les deux parties devront faire des compromis : Nagelsmann, écouter les exigences du Qatar tandis que la direction devra de son côté lui laisser du temps… au risque de subir un nouvel échec.

