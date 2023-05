Victorieux de Kiel en quarts de finale de Ligue des champions, le PSG Handball s’est qualifié pour le Final Four de la compétition. Une fierté pour le capitaine parisien, Nikola Karabatic.

Après sa victoire en Allemagne (27-31) la semaine passée, le PSG Handball a confirmé son bon résultat à Coubertin lors du quart de finale retour de l’EHF Champions League face à Kiel. Grâce à leur nouvelle victoire (32-29), les Rouge & Bleu se qualifient pour le Final Four de la compétition à Cologne, qui se déroulera le 17 et 18 juin. Après ce succès de prestige, le capitaine parisien, Luka Karabatic, a évoqué ce prochain rendez-vous, dans des propos accordés à Le Parisien.

« Je suis fier de ces gars »

« Est-ce la bonne année pour remporter la compétition ? À chaque fois qu’on le joue, on se dit que ça peut être le bon. Dans un premier temps, nous sommes déjà contents d’y retourner car l’an dernier, nous avions raté le rendez-vous à cause d’un seul but. On sait que tous les ans, c’est difficile d’accéder à ce dernier carré et nous sommes très fiers, avant de penser à la suite, d’y retourner cette fois encore. On n’attendait pas forcément le PSG au Final Four cette saison ? C’est vrai qu’on a eu beaucoup de gros départs l’année dernière. Il a fallu beaucoup travailler, remettre des bases. C’est pour ça que personnellement, je suis fier de ces gars. Évidemment maintenant, on va essayer d’aller chercher plus. Mais un premier objectif a été atteint. En Ligue des champions, on a fait jusque-là une très belle campagne malgré le tirage difficile contre Kiel en quart de finale. C’est une grosse satisfaction. »