PSG: Hugo Lloris salue le leadership de Kylian Mbappé

Le désormais ex-capitaine et gardien de but de l’Equipe de France, Hugo Lloris, a annoncé sa retraite internationale ce lundi soir. L’occasion pour le portier de Tottenham d’être interrogé et s’exprimer sur l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Si toutes les sorties médiatiques d’acteurs du football et particulièrement du football français sont une occasion pour parler de Kylian Mbappé, Hugo Lloris n’y a pas échappé, et ce, même au moment d’annoncer sa retraite internationale. En tant que gardien de but de l’Equipe de France mais aussi et surtout capitaine des Bleus, la natif de Nice a été interrogé sur son record de sélection et son potentiel successeur qui pourrait porter ce bout de tissu autour du bras si symbolique : « Mbappé va sûrement battre tous les records. Il y a une forme de leadership qui est en train de se dégager à l’image des plus grands ! » a-t-il déclaré au micro de TF1. A noter que nos confrères du journal L’Equipe avançaient le 20 décembre dernier que Kylian Mbappé, en cas de retraite internationale d’Hugo Lloris pourrait récupérer le capitanat en Equipe de France dès le mois de mars 2023.

Le numéro 7 du PSG a lui rendu hommage à Hugo Lloris sur ses réseaux sociaux par le biais de sa page Instagram. L’attaquant français a légendé un cliché de lui et le gardien de but tricolore : « Merci pour tout capi« .