Après une très belle Coupe du Monde, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi n’avaient pas pris de repos et étaient revenu très rapidement à l’entraînement du PSG. Après les deux matches de Ligue 1 (Strasbourg et Lens), ils avaient été autorisés à prendre du repos juste après la rencontre à Lens. Ils vont bientôt revenir à l’entraînement.

Après une finale et une demi-finale en Coupe du monde, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi n’avaient pas coupé et était revenu quelques jours après la fin du Mondial à l’entraînement avec le PSG. Les deux amis avaient participé aux matches contre Strasbourg (2-1, 28 décembre) et Lens (3-1, 1er janvier). À l’issue de ces deux rencontres, ils avaient obtenu du repos, comme tous les autres joueurs ayant participé à la Coupe du monde. Ils en ont profité pour rejoindre les États-Unis et le Maroc.

Mbappé et Hakimi bientôt à l’entraînement

Les deux joueurs vont manquer le match du PSG de demain contre Angers lors de la 18e journée de Ligue 1. Le latéral droit marocain était de toute façon suspendu pour cette rencontre. Selon les informations du journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, Bruno Salomon, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont attendus à l’entraînement jeudi matin. Ils auront donc trois jours pour préparer le choc de la 19e journée de Ligue 1 contre Rennes dimanche soir (20h45, Prime Video).