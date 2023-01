Le mercato hivernal vient à peine d’ouvrir ses portes et les premiers mouvements se font déjà sur la planète football. L’un des derniers à se faire concerne le PSG, de loin. En effet, Javier Pastore, ancien joueur du club de la capitale et chouchou du Parc des Princes rebondit dans le Moyen-Orient après son aventure à Elche en Espagne.

Joueur du PSG de 2011 à 2018, Javier Pastore était l’un des pionniers de l’ère QSI. Figurant parmi les premières recrues des nouveaux propriétaires du Paris Saint-Germain à l’époque, l’Argentin est vite devenu le chouchou du Parc des Princes, notamment grâce à sa finesse technique et la classe qu’il dégageait sur les pelouses avec la tunique Rouge & Bleu sur les épaules. Cependant, les blessures à répétition ne l’ont pas aidé à être plus compétitif et se mettre au niveau des ambitions et du projet du PSG. En ce sens, il quitte les cieux parisiens pour l’AS Rome à la fin de la saison 2017/2018. Toujours embêté par les blessures, El Flaco ne parvient pas à se faire sa place chez les Giallorossi. Il atterrit donc à Elche à l’été 2021. Il y a quelques jours de cela, Javier Pastore a résilié son contrat avec l’actuel bon dernier de Liga. L’ancien du Paris Saint-Germain devrait devenir un joueur du Qatar SC dans les prochaines heures.

Tic Tac..Tic Tac ⏳🔥 pic.twitter.com/18zGmaTb7l — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) January 7, 2023 Twitter : @QatarSportClub

En effet, le club qatari a annoncé l’arrivée d’un nouveau joueur avec un visuel correspondant parfaitement à l’ancien numéro 27 du PSG en affichant ses anciens clubs : Parme, PSG, Rome et Elche. A 33 ans, l’homme au 28 sélection avec l’Albiceleste devrait donc parapher son dernier gros contrat au Qatar. Plus proche de la fin que du début, Javier Pastore comptera le Paris Saint-Germain comme étant le club de sa carrière, avec lequel il aura disputé le plus de saisons (7), le plus de matchs (269), et marqué le plus de buts (45).