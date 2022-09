FCN / PSG : Retour sur la victoire des parisiens en chiffres

Ce samedi soir, le PSG s’est déplacé au Stade de la Beaujoire afin d’y affronter le FC Nantes. Après sa défaite (3-1) sur cette même pelouse lors de la 25e journée de la saison passée (19 février 2022), le Paris Saint-Germain s’est cette fois-ci imposé en Loire-Atlantique sur le score de 0-3. Retour sur cette rencontre en chiffres.

Zoom sur Mbappé et Messi

Le champion du monde 2018 a inscrit deux buts lors de ce match comptant pour la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats, deux réalisations offertes par Lionel Messi. L’international argentin compte désormais six passes décisives cette saison en championnat, l’occasion pour lui de rejoindre Neymar dans ce classement. La Pulga est l’auteur de 20 passes décisives en 32 matchs en première division française depuis son arrivée. Dans l’histoire, seul son compatriote et meilleur passeur du PSG, Angel Di Maria, a atteint ce cap plus rapidement (31 matchs). De son côté, Kylian Mbappé rejoint lui aussi Neymar au classement des buteurs en inscrivant ses sixième et septième buts en championnat cette saison. A souligner, l’excellente connexion entre le numéro 7 et numéro 30 parisien. Pour imager cette entente, on peut relever un chiffre sur les passes décisives de l’Argentin pour le Français depuis qu’ils évoluent ensemble sous les cieux parisiens : 11 des 20 passes décisives de Messi ont été pour Mbappé.

Sur de bons rails face au FC Nantes

Avec ce succès (0-3) face aux Nantais, le PSG poursuit sa série de 14 matchs sans défaite en championnat, en ayant inscrit 48 buts pour seulement 12 encaissés. Pour ce qui est du duel Paris / Nantes, le club de la capitale n’est plus resté muet face aux Canaris depuis le 25 février 2006, lors d’un 0-0 au Stade de la Beaujoire. Depuis donc 16 ans et 28 rencontres entre les deux clubs, le Paris Saint-Germain a toujours inscrit au moins un but, et a fait durer cette série avec ce large succès ce week-end. Une victoire qui aurait pu être plus large encore quand on sait que les hommes de Christophe Galtier ont touché le ballon dans la surface adverse à 62 reprises. Un chiffre qui se rapproche du record qui est de 69 ballons touchés dans la zone de vérité adverse, détenu par … le PSG. Les Parisiens avaient réalisé cette performance face au Stade de Reims en mai 2021.

Image : psg.fr

Face au FC Nantes, Christophe Galtier a fait tourner l’effectif, et son coaching est à saluer. C’est en ce sens que Nuno Mendes a débuté la rencontre sur le banc de touche. Le Portugais est entré en jeu à la 46e minute à la place de Juan Bernat et a inscrit son premier but sous les maillot Rouge & Bleu en match officiel à la 68e minute.

L’offensive du PSG dans l’histoire

En ce début de saison 2022-2023 le Paris Saint-Germain a maintenant disputé six rencontres de championnat. A ce stade de la compétition, le club de la capitale a inscrit 24 buts, et égale ainsi le record de buts inscrits lors des six premiers matchs dans les cinq grands championnats au 21e siècle. Manchester City en 2019-2020 et le Bayern Munich en 2020-2021 ont également réalisé cette performance.

S’il faut souligner tout le collectif du PSG sous les ordres de Christophe Galtier, l’apport du trio offensif Mbappé, Neymar et Messi est inévitablement à évoquer quand on se penche sur les chiffres parisiens. En effet, en 2022, le Français est impliqué sur pas moins de 35 buts (26 buts et 9 passes décisives). La star brésilienne est quant à elle à l’origine de 26 réalisations (17 buts et 9 passes décisives). Le natif de Rosario est lui impliqué sur 24 buts en 2022 (8 buts et 16 passes décisives).

Kylian Mbappé exploite parfaitement ses qualités

Au-delà de comptabiliser ses buts, on peut également se pencher sur la manière qu’a Kylian Mbappé de faire trembler les filets. En ce sens, on constate que le numéro 7 parisien, depuis ses débuts en Ligue 1 (2 décembre 2015) a inscrit 30 buts en contre-attaque, soit deux fois plus que tout autre des cinq grands championnats sur la même période (15 pour Salah et Vardy). A l’échelle nationale, les joueurs ayant mis le plus de buts en contre-attaque sont Moffi, Thauvin ou Depay avec 7 réalisations. Un autre record a noté pour celui qui les collectionne depuis le début de sa carrière.