Au PSG depuis l’été 2019, Keylor Navas ne semble plus en odeur de sainteté chez les Rouge & Bleu. C’est en ce sens que, depuis plusieurs mois maintenant, le gardien de but costaricien remet en question son avenir sous les cieux parisiens.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma lors du mercato estival 2021, Keylor Navas a vu sa place de numéro un fragilisée. Coup de massue derrière la tête pour l’ancien du Real Madrid : l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le technicien français n’est pas fan de l’alternance au poste de gardien de but et tranche en faveur de l’Italien pour garder les cages du club de la capitale. A 36 ans aujourd’hui, Navas voit donc Donnarumma lui passer clairement devant dans la hiérarchie, un tournant dans son aventure en Rouge & Bleu qui le pousse à réfléchir à son avenir à un an et demi de la fin de son contrat. Une réflexion qui a failli emmener le Costaricien du côté de Naples l’été dernier, sans que le deal ne se fasse. Cinq moi plus tard, Keylor Navas adopte une posture on ne peut plus claire quant à son avenir au PSG.

A la découverte d’un quatrième championnat ?

En effet, lassé de cette situation devant se contenter d’une seul apparition en Coupe de France et une première période lors de cette rencontre amicale en Arabie Saoudite, Keylor Navas souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver. C’est en tout cas ce qu’affirme Dani Gil, correspondant à Paris pour Mundo Deportivo, qui ajoute que malgré les intérêts de Leicester et Bournemouth, c’est Nottingham Forest qui se montre le plus avenant.

Keylor Navas quiere marcharse del PSG ahora en enero. El Leicester y el Bournemouth han preguntado, pero el equipo que más interés ha demostrado hasta el momento es el Nottingham Forest.



Keylor Navas saldría de París por menos de 5 millones de euros. pic.twitter.com/mdEGzdF7Cz — Dani Gil (@danigilopez) January 21, 2023 Twitter : @danigilopez

Après cinq saisons en professionnel au Costa Rica, neuf du côté de la Liga dont cinq au Real Madrid et ses deux saisons et demi jusqu’ici au PSG, Keylor Navas pourrait découvrir la Premier League en guise de quatrième championnat dans sa carrière. Pour cela, le club d’outre-Manche devra payer au Paris Saint-Germain moins de 5 millions d’euros d’indemnités de transfert. Pour rappel, à 36 ans, il reste un an et demi de contrat au Costaricien qui a rejoint le club de la capitale en provenance du Real Madrid au cours de l’été 2019 contre la somme de 15 millions d’euros.