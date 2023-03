Le PSG est sujet récurrent aux débats dans le monde du football, en France et à l’international. Philipp Lahm y participe aujourd’hui avec une chronique dans les colonnes de L’Equipe. L’occasion pour la légende allemande de revenir sur l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Extraits choisis.

L’Allemand champion du monde en 2014 dresse un constat implacable sur cette élimination prématurée du Paris Saint-Germain face à son club de toujours : « Le PSG peut rendre triste. À Munich (0-2), on n’a pas vu la classe que cette équipe est supposée avoir grâce à ses joueurs exceptionnels. Ce fut une déception. Mais en même temps, il n’y a pas de surprise, car l’élimination précoce du PSG de la Ligue des Champions est un évènement récurrent […] Le club parisien a un problème fondamental. L’équipe joue sans inspiration et propose un collectif imparfait« . Celui qui connaît le Bayern Munich par cœur pour y avoir évolué la quasi totalité de sa carrière (de 2002 à 2017), est ensuite revenu sur Marco Verratti. Sujet brulant lorsqu’on aborde les individualités du Paris Saint-Germain, l’actuel directeur de l’Euro 2024, Philipp Lahm, a un avis bien tranché : « Marco Verratti en est un bon exemple. C’est un bon footballeur, sûr avec le ballon et précis dans les tacles. L’un des meilleurs joueurs de la sélection italienne. Mais sous le maillot du PSG, il présume de ses forces et n’a pas assimilé le rôle du milieu défensif qui donne de la stabilité à son équipe. Par conséquent, il n’a pas de lien avec ses coéquipiers. Lors du match retour à Munich, il a perdu le ballon sur l’action amenant chaque but encaissé. Après coup, il a prétendu qu’il y avait eu faute, alors que même ses coéquipiers avaient vu que tout s’était déroulé correctement. Dans des situations dangereuses, il a pris beaucoup trop de risques« .

Kylian Mbappé, trop grand pour le PSG ?

Philipp Lahm a ensuite abordé le sujet Kylian Mbappé. Un talent indéniable mais mal intégré au collectif selon le vainqueur de la Ligue des Champions en 2013 : « Le cas de Kylian Mbappé est une histoire en soi. Il a indubitablement les qualités d’un joueur de classe mondiale, et domine le Championnat national. Mais son talent n’est pas intégré au reste de l’équipe. À Munich, il n’a fait qu’attendre que le ballon lui arrive dans les pieds. Je n’arrive pas à imaginer comment la carrière de Mbappé peut prendre une autre dimension à Paris« . L’ancien latéral droit du Bayern Munich assure pourtant qu’il est possible pour Mbappé de grandir sous les cieux parisiens, mais qu’il faudra jouer pour lui comme c’est le cas en Equipe de France selon lui, ou comme c’est le cas pour Lionel Messi en Argentine. Un argument qui bloque le développement d’un collectif au Paris Saint-Germain, comme il le suggère précédemment. Comme l’impression qu’il faudra en choisir un sur le front de l’attaque.

Image : psg.fr

« Ce club reste une expérience inaboutie »

Concernant la politique menée par le club de la capitale et la direction qu’il prend, Philipp Lahm ne mâche pas ses mots : « Cette équipe au prix exorbitant ressemble à un grand magasin de luxe, exposant des pièces précieuses qui font l’admiration de tous, mais que personne ne peut s’offrir. Elle suscite l’attention mais ne fonctionne que sur le plan économique. Si l’on dépense autant d’argent mais que la qualité n’est pas au rendez-vous, ce n’est pas bon signe […] D’un point de vue politique, l’investissement du PSG a peut-être porté ses fruits. La popularité du football en fait un instrument adapté à d’autres fins. Le Qatar, propriétaire du club, a utilisé Paris, l’Europe et les joueurs pour sa politique de sécurité et ses ambitions géopolitiques. C’est ainsi que va le monde. Et le Qatar s’intéresse désormais à Manchester United. Il en a les moyens […] Mais le football, c’est autre chose. Les grandes équipes auxquelles les gens s’identifient se développent dans le cadre d’un processus. Cela ne peut fonctionner que par la coopération et la solidarité. Ce sont les valeurs de l’Europe, mais pas celles du PSG. C’est pourquoi ce club reste une expérience inaboutie« .

L’intégralité de la chronique est à retrouver sur le site de L’Equipe qui précise : « Les chroniques de Philipp Lahm sont réalisées en collaboration avec le magazine allemand Die Zeit et Oliver Fritsch, et diffusées dans plusieurs titres européens« .