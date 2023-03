Le prochain mercato du PSG sera scruté de très près. De premières rumeurs ont d’ailleurs déjà émergé. Et parmi celles-ci, on retrouve deux frères : Marcus Thuram et Khephren Thuram.

C’est simple, le PSG n’aura pas le choix : il faudra renforcer tous les secteurs de l’effectif. En défense, Milan Skriniar débarquera libre en juin prochain. Au milieu et en attaque, les options sont présentes, mais certaines paraissent démesurées étant donné la marge de Manœuvre limitée du club de la capitale. Là, on pense forcément à la piste menant à Victor Osimhen (SSC Napoli). Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach) serait également suivi, tout comme son frère qui évolue au milieu de terrain du côté de l’OGC Nice, Khephren Thuram.

Petit moment de gêne et réponse sobre

Les deux hommes, fils de l’illustre Lilian Thuram, sont d’ailleurs tous deux présents au sein du groupe France pour la trêve internationale. Présents également en conférence de presse ce jour, ils n’ont pas échappé à une petite question mercato. Lorsque un journaliste leur demande s’ils pourraient signer tous deux dans un même grand club français, à savoir le PSG, ces derniers ont offert une scène très amusante avant que Marcus n’explique finalement, devançant son petit frère : « Vous savez, on a tous les deux des carrières différentes. S’il s’avère qu’un jour on joue dans le même club, ce sera avec plaisir. Mais ce n’est pas une obsession. Khephren prendra ses décisions et moi les miennes. Si ce sont les mêmes, tant mieux. Sinon, ce n’est pas une obsession. »