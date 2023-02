PSG / Nantes : L’arbitre du match connu

Pour le match de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit sur sa pelouse le FC Nantes. Un match capital pour les Parisiens à quatre jours d’un déplacement périlleux en Ligue des Champions.

C’est ce samedi 4 mars (21h00 sur Canal+ Foot ; Canal+ Sport 360) que le PSG accueille au Parc des Princes le FC Nantes coaché par un certain Antoine Kombouaré. La Ligue a dévoilé ce jour les arbitres qui officieront pour cette rencontre et ce sera donc Jérémy Stinat qui sera au sifflet. Il sera assisté par Christophe Mouysset et François Boudikian. Alexandre Perreau Niel sera le quatrième arbitre. Benoît Bastien et Marc Bollengier officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Un seul match cette saison… qui s’est bien déroulé pour les Parisiens

Jérémy Stinat était l’arbitre principal le 6 août dernier pour la très large victoire 0-5 des Parisiens face au Clermont Foot. C’est la seule fois où l’arbitre de 44 ans dirigé une rencontre du club de la capitale cette saison. Au cours de celle-ci, « l’homme en noir » avait sorti trois cartons jaunes : deux côté clermontois et un seul pour le PSG (Vitinha).