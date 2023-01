PSG : Kylian Mbappé joueur du mois pour Novembre-Décembre

Pour la période du mois de Novembre / Décembre, coupée par la Coupe du Monde 2022, c’est Kylian Mbappé qui a été élu joueur du mois en Ligue 1 Uber Eats. C’est la huitième fois de sa carrière que le numéro 7 du PSG remporte ce trophée individuel.

Kylian Mbappé est sans conteste le joueur qui a remporté le plus de fois le trophée de joueur du mois dans l’élite hexagonale. Avec 8 trophées, l’attaquant du PSG devance Zlatan Ibrahimovic (5) ainsi que Franck Ribéry, Eden Hazard et Javier Pastore (4). Au cours de la période Novembre / Décembre 2022, Kylian Mbappé a disputé trois rencontres de Ligue 1 Uber Eats et inscrit deux buts dont celui de la victoire le 28 décembre dernier au Parc des Princes (2-1) face au RC Strasbourg.