Pour conclure cette mini tournée au Qatar et en Arabie Saoudite, le PSG affrontait la Riyad season team. Pour cette affiche amicale, Christophe Galtier à aligné une équipe quasiment type avec la MNM qui débutait cette rencontre. En face, Cristiano Ronaldo faisait ses grands débuts en terre saoudienne. Dans ce match, sous forme de all star game, les buts n’ont pas manqué. Neuf buts, trois penaltys dont un stoppé de Neymar, un doublé de CR7, un but de Messi et Mbappé, une bourde de Sergio Ramos… qui se rattrape par une réalisation, bref ce match un peu loufoque nous aura réservé un sacré spectacle. Par contre, on peut quand même s’inquiéter de la fébrilité défensive affichée par les Parisiens… à noter l’entrée en jeu de tous les titis, ce qui fait toujours plaisir à voir. Le PSG rentre ce soir pour rejoindre la capitale française et préparer son match de Coupe de France contre Pays de Cassel, qui se jouera ce lundi.

Live du match