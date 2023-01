Dans moins d’un mois, la première confrontation entre le PSG et le Bayern Munich se déroulera au Parc des Princes à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions. Et le club bavarois tient une nouvelle recrue importante.

Après un début d’année poussif, le PSG devra rapidement se ressaisir en championnat pour reprendre ses distances avec ses poursuivants et pour préparer au mieux son huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février / 8 mars). Et à moins d’un mois du premier choc face aux Bavarois au Parc des Princes, le club parisien voit son adversaire européen se renforcer au poste de gardien de but. Suite à la fracture à la jambe de Manuel Neuer, le club allemand était à la recherche d’un portier expérimenté pour remplacé son champion du monde 2014.

Yann Sommer signe au Bayern Munich

Et comme annoncé depuis quelques jours, le Bayern Munich avait jeté son dévolu sur le portier suisse, Yann Sommer (34 ans). Après plusieurs jours de négocations avec le Borussia Mönchengladbach, le FCB a signé Yann Sommer jusqu’en juin 2025 contre une somme de 8-10M€. Déjà présent à l’entraînement de sa nouvelle équipe ce jeudi, l’international suisse pourrait même faire ses grands débuts dès ce vendredi pour la reprise de Bundesliga face au RB Leipzig. C’est la deuxième recrue officielle des Munichois après l’arrivée de Daley Blind il y a quelques jours. Pour rappel, en plus de Manuel Neuer, Lucas Hernandez sera forfait pour la double confrontation face au PSG en Ligue des champions. De son côté, Noussair Mazraoui reste incertain. Concernant Sadio Mané, blessé au genou en novembre dernier, il reste un espoir de le voir pour le match aller au Parc des Princes.