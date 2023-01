PSG : La date des retrouvailles entre Messi et Ronaldo connue

Au milieu d’un calendrier chargé en ce début d’année 2023, le PSG voyagera en Arabie Saoudite afin d’y disputer un match amical. L’occasion pour Leo Messi de retrouver son plus grand rival, Cristiano Ronaldo. Fraîchement arrivé dans le championnat saoudien, le Portugais aura l’occasion d’accueillir La Pulga.

Après sa déconvenue au Stade Bollaert-Delelis (3-1) face au RC Lens, le Paris Saint-Germain va affronter Châteauroux en Coupe de France ce vendredi (21h sur BeIN Sports). L’occasion pour les hommes de Christophe Galtier de relever vite la tête après la première défaite de la saison. Le 11 janvier prochain (21 sur Canal+), le club de la capitale accueillera Angers au Parc des Princes lors de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats, pour ensuite se déplacer au Roazhon Park le 15 janvier (20h45 sur Prime Video) pour y affronter le Stade Rennais. La 20e journée de championnat se tiendra pour les Rouge & Bleu au Parc des Princes (29/01, à 20h45 sur Prime Video) deux semaines plus tard. En ce sens le Paris Saint-Germain voyagera en Arabie Saoudite entre la 19e et 20e journée.

Le club de la capitale affrontera une équipe constituée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al Hilal et Al Nassr. Le second, qui vient de recruter Cristiano Ronaldo, se verra représenter par l’attaquant portugais lors de cette rencontre. L’occasion pour le quintuple Ballon d’Or de retrouver et affronter Leo Messi sur une pelouse. Selon le média espagnol Marca, le match amical devrait se jouer le 19 janvier prochain.