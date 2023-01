Au PSG, la nouvelle année rime avec une nouvelle collection. C’est encore une fois en association avec la marque Jordan que le club de la capitale a réalisé sa collection fourth pour la saison 2022-2023. Les premières images ont fuitées à quelques semaines de la sortie officielle.

Une collection design et basée sur du noir et jaune/doré. Le maillot devrait être porté par les joueurs du Paris Saint-Germain tout au long de la seconde partie de saison 2022-2023 en Ligue 1 Uber Eats. En plus de la tenue lors des matchs, la collection fourth PSG x Jordan réserve également la sortie d’une veste dans le même thème que la tenue que porteront les joueurs sur les pelouses de France.

Image : footyheadlines.com

Le Paris Saint-Germain devrait officialiser et commercialiser sa collection fourth 2022-2023 le 23 janvier prochain selon le site spécialisé en tenue de football Footy Headlines. Une information qu’avait aussi confirmée le compte Twitter @LaSource75006 il y a quelques jours de cela.