Selon Loïc Tanzi, « Milan Skriniar veut venir au PSG »

Ce vendredi, le nom de Milan Skriniar est revenu dans l’actualité du PSG. En fin de contrat en juin avec l’Inter, le défenseur central a fait savoir qu’il n’acceptait pas la dernière offre de prolongation du club milanais. Il pourrait décider de ne pas prolonger et signer libre au PSG l’été prochain.

Lors du mercato estival 2022, le PSG a tenté de recruter Milan Skriniar. Mais l’Inter Milan n’a pas voulu se séparer de son international slovaque pour moins de 80 millions d’euros. Une somme que le PSG ne comptait pas verser. Malgré cet échec, le club de la capitale n’a pas lâché cette piste et pourrait le recruter libre l’été prochain, Milan Skriniar arrivant en fin de contrat en juin prochain. L’Inter Milan aimerait le prolonger et lui a fait une proposition de prolongation de contrat. Mais Skriniar a fait savoir qu’il repoussait cette dernière et qu’il réfléchissait à d’autres offres pour son avenir. Présent sur le plateau de l’Equipe de Greg, Loïc Tanzi a fait un point sur ce dossier.

« Skriniar a donné son accord depuis plusieurs semaines au PSG »

« Skriniar a donné son accord depuis plusieurs semaines au PSG. Il reste encore quelques détails financiers, notamment son salaire et sa prime à la signature, mais il veut venir au PSG l’été prochain. Il y a une petite chance pour qu’il arrive cet hiver parce qu’il a annoncé à l’Inter qu’il ne prolongerait pas son contrat. Je pense que Paris va essayer en toute fin de mercato d’envoyer une petite offre entre 10 et 15 millions d’euros pour essayer de le faire signer cette saison, assure le journaliste sur le plateau de la Chaîne l’Equipe. C’est une très bonne nouvelle pour le PSG, qui cherchait un défenseur central en priorité l’été dernier et qui en cherchait un cet hiver mais sans avoir de moyen financier important pour faire venir un joueur du calibre de Skriniar. Donc, faire venir libre l’été prochain alors qu’ils avaient fait une offre de 50 millions d’euros pour le faire venir l’été dernier, ça ressemble à un gros coup pour Paris. » Loïc Tanzi qui a aussi évoqué l’avenir de Sergio Ramos. « Le PSG doute du niveau de Ramos pour les prochaines années. Il n’est pas certain que le PSG prolonge Ramos« , avant d’évoquer le mercato hivernal des Rouge & Bleu. « Paris cherche actuellement un joueur offensif, il y a actuellement trois pistes qui avancent. Mettre 15 millions d’euros sur Skriniar dès cet hiver va réduire le budget.«