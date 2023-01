Le mercato d’hiver a ouvert ses portes et le PSG pense à renforcer et construire son effectif pour le prochaine saison. En ce sens, la direction Rouge & Bleu pourrait, en plus du marché des transferts, piocher dans son propre effectif. Une option qui serait potentiellement bénéfique à Sergio Ramos.

Le contrat de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain arrive à son terme le 30 juin 2023. A 36 ans, l’Espasgnol sera particulièrement observé par sa direction afin de déterminer si un nouveau contrat doit lui être proposé ou non. Selon les infos du journal The Atheltic, le PSG surveillera son numéro 4 et prendra sa décision en fin de saison. Pour le moment, la direction Rouge & Bleu pencherait pour un nouveau bail. Cependant, les performances de l’ancien du Real Madrid tout au long de la seconde partie de la saison seront décisives quant à la décision finale que prendront les dirigeants parisiens. En interne, certains s’étonnent de sa non-sélection pour la Coupe du Monde 2022 avec la sélection espagnole selon des indiscrétions de The Athletic. La même source confie que « sa première saison (à Sergio Ramos ; NDLR) a été une saison blanche, mais cette saison il a été incroyable« . Du côté du joueur, la volonté est claire : il souhaite signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain selon les confessions faites par son entourage au média britannique. Sergio Ramos se sent à l’aise à Paris et motivé à l’idée de gagner des titres, avec l’idée derrière la tête de retrouver La Roja. Cependant, l’Espagnol devra faire preuve de patience. En effet, après avoir prolongé le contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026, les dossiers de Presnel Kimpembe, Marquinhos ou encore Lionel Messi lui seront prioritaires.

Depuis le début de saison, Sergio Ramos, avec 1 846 minutes jouées, est le quatrième joueur le plus utilisé par Christophe Galtier derrière Kylian Mbappé (1 855), Marquinhos (1 993) et Gianluigi Donnarumma (2 160). Une régularité gagnée en temps de jeu qui pourrait plaider en sa faveur. Cependant, il devra répondre présent lors des échéances européennes en Rouge & Bleu afin de donner pleine satisfaction.