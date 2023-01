Le PSG mauvais élève avec ses jeunes

Le PSG est un des clubs qui forme le plus de jeunes talents dans le monde, qui réussissent à se faire une place chez les professionnels. Cependant, la majorité de ces jeunes s’exportent loin de leur club formateur. Et pour ceux qui restent plus longtemps sous les cieux parisiens, la météo ne s’annonce pas des plus radieuses … .

L’observatoire du football du Centre International d’Etude du Sport (CIES) a consacré sa 405e édition de la lettre hebdomadaire au classement de « 417 équipes de 27 premières divisions européennes selon le pourcentage de minutes disputées par les joueurs formés au club« . Pour rappel, un joueur formé dans un club est celui qui y a passé au moins trois ans entre de ses 15 à ses 21 ans. A classement à retrouver en intégralité sur le site officiel du CIES. Le PSG apparaît dans celui-ci à la 16e place en ce qui concerne la Ligue 1 Uber Eats. Le club de la capitale, au 16 janvier 2023, a fait joué quatre jeunes formés au club, d’une moyenne d’âge de 20,2 ans, qui ont disputé seulement 4,5% de minutes par joueur. Un faible taux qui place donc le Paris Saint-Germain en mauvaise posture dans ce domaine, et confirme les doutes qui existent chez beaucoup de supporters Rouge & Bleu et observateurs au sujet de l’avenir des titis parisiens dans les rangs de leur club formateur.

Cependant, en se penchant sur les dernières sorties sur le terrain et dans les médias du côté du Paris Saint-Germain par le biais de Christophe Galtier, on peut imaginer que le club de la capitale s’améliore dans ce domaine. En effet, des joueurs comme Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari, El Chadaille Bitshiabu ou encore Ilyes Housni pourraient faciliter le travail du PSG et permettre à leur club formateur de leur faire davantage confiance.