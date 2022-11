Le PSG est concerné par cette Coupe du Monde 2022, notamment avec la sélection de l’Espagne avec deux joueurs. En effet, Carlos Soler et Pablo Sarabia sont convoqués avec La Roja, contrairement à Sergio Ramos. Ce dernier a communiqué sur son absence avec sa sélection pour le Mondial au Qatar.

Le cas de Sergio Ramos divise au sein des supporters du Paris Saint-Germain. Si le champion du monde 2010 interroge quant à son niveau, il a tout de même gagné en régularité et en temps de jeu. Le numéro 4 du PSG semble de plus en plus fiable sur le plan physique, ce qui aurait pu être récompensé par une sélection avec La Roja afin de disputer la cinquième Coupe du Monde de sa carrière. Cependant, le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, a fait le choix de se passer des services de Sergio Ramos pour le Mondial au Qatar. Un choix auquel le défenseur central a réagi sur les réseaux sociaux ce lundi 14 novembre .

Le message de Sergio Ramos

« La saison dernière a été difficile à cause des blessures et de l’adaptation à un nouveau club et à une nouvelle ville. J’ai travaillé corps et âme pour récupérer et me sentir à nouveau comme toujours, guidé par les objectifs et les illusions que l’on se fixe tous les jours. Heureusement, je peux dire que cette saison je me sens de nouveau moi-même et que je profite de nouveau du football, de mon club et d’une grande ville comme Paris. La Coupe du Monde ? Bien sûr, c’était un de ces grands rêves que j’avais à réaliser. Cela aurait été ma cinquième, mais malheureusement je vais devoir la voir de chez moi. C’est dur, mais le soleil se lève tous les jours. Ça ne changera absolument rien en moi. Ni ma mentalité, ni ma passion, ni ma constance, ni l’effort et le dévouement de penser au football 24h / 24. C’est mon sentiment et je voulais le partager avec vous. Merci à tous pour votre amour , beaucoup de défis et d’objectifs restent à relever. A bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Allez l’Espagne ! SR4«

Image : Instagram @sergioramos

