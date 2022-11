Le PSG sur une série exceptionnelle

Le Paris Saint-Germain a terminé cette première partie de saison de la meilleure des manières en s’imposant largement contre l’AJ Auxerre (5-0), retour en chiffres sur cette rencontre.

La Ligue 1, c’est terminé… du moins jusqu’au 28 décembre prochain avec la trêve en raison du début de la Coupe du Monde 2022. Les hommes de Christophe Galtier ont géré tranquillement leur dernier match de championnat ce dimanche face à l’AJ Auxerre au Parc des Princes (5-0). Avec ce nouveau succès, les Parisiens n’ont perdu aucune de leurs 29 dernières rencontres à domicile en championnat, ce qui représente la meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens, puisque c’est au moins deux fois plus que le Bayern Munich (14), son premier poursuivant. En enchaînant une nouvelle victoire, le Paris Saint-Germain cumule désormais 31 matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues (24 victoires, 7 nuls), la troisième plus belle série de son histoire. Pour atteindre un record, il faudrait se rapprocher de ce qui a été fait d’août 1993 à avril 1994 (37) et de mars à décembre 2013 (36).

Avec cinq buteurs différents face à l’AJA (Kylian Mbappé, Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches et Hugo Ekitiké), le club de la capitale a frappé un grand coup avant la trêve ! Mais c’est aussi un record égalé et seulement la quatorzième fois que cinq buteurs parisiens différents trouvent le chemin des filets adverses, en 1846 matches parmi l’élite. A noter par ailleurs le premier but d’Hugo Ekitiké sous les couleurs du PSG : « J’ai rêvé de marquer ici, j’en ai fait des rêves et je m’en suis rapproché. C’est magnifique. Je ne vais pas vous mentir, quand la balle rentre, que je sens que le stade s’arrête et que la foule se lève… Ça fait quelque chose au cœur. Je vais bien dormir ce soir !« .

À noter que le record pour un match officiel reste de sept buteurs différents, lorsque Thiago Silva, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, Thiago Motta, Lucas, Angel Di Maria et Julian Draxler avaient tous trouvé le fond des filets en 32eme de finale de la Coupe de France face à Bastia le 7 janvier 2017.

Carlos Soler, une nouvelle fois décisif

Carlos Soler a été deux fois décisif lors de cette victoire face à l’AJ Auxerre. L’Espagnol a inscrit le but du break (2-0), et a ensuite servi Achraf Hakimi pour le troisième but Rouge & Bleu. L’ancien du FC Valence a fait trembler les filets lors de deux de ses trois derniers tirs.