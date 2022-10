PSG : La renaissance de Messi, une prolongation à la clé ?

Au PSG depuis plus d’un an maintenant, Leo Messi a également eu le droit à son temps d’adaptation. Si celui-ci semble être dépassé aujourd’hui, il existe des explications à ce renouveau chez La Pulga, qui pourrait être récompensé par une prolongation de contrat à la fin de la saison.

La signature de Leo Messi au PSG n’était pas dans le plan de carrière de l’Argentin, et son arrivée à Paris, pas dans son plan de vie. Cependant, le septuple Ballon d’Or a du s’adapter à toute ces nouveautés qui se sont présentées à lui. Dans un premier temps, la vie privée. Le changement d’école pour les enfants, le changement de ville et de pays après plus de 20 ans passés à Barcelone, la recherche de logement sur la capitale … . Tout cela est réglé aujourd’hui, ce qui laisse le numéro 30 parisien se concentrer sur le football, l’esprit tranquille. Et sur le rectangle vert, il peine à trouver sa place sous les ordres de Mauricio Pochettino. Trop excentré sur l’aile droite, Messi a besoin de plus de liberté afin de s’exprimer pleinement. Sous la houlette de Christophe Galtier, La Pulga jouit de cette liberté qui lui permet d’être à la création du jeu, à la conclusion, mais aussi de ne pas être cantonné à une zone sur le terrain.

Physiquement, la star argentine a souffert la saison passée des nombreux voyages avec sa sélection, mais aussi du COVID 19 dont il a eu du mal à se remettre. Depuis le 5 juillet, date de reprise pour la saison 2022-2023, à laquelle il s’est présenté affuté, il se prépare au mieux et a été prêt à suivre le programme mis en place par le coach français et son staff. Trois mois plus tard, à 35 ans, Messi est le joueur le plus utilisé de l’effectif, et l’auteur de sept buts et huit passes décisives en douze rencontres toutes compétitions confondues. Une renaissance en totale corrélation avec le regain de forme du Paris Saint-Germain, qui pourrait être récompensé par la direction sportive Rouge & Bleu.

Luis Campos veut prolonger Messi

Dans le vestiaire, malgré les départs de ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria, Leo Messi entretient de bonnes relations avec tous les éléments qui le composent. Si les échanges sont réguliers avec Neymar, Navas, Ramos et les hispaniques en général, le numéro 30 du PSG échangerait régulièrement avec Kylian Mbappé selon les informations de Goal. Ces derniers affirment également que, selon l’entourage du joueur, la relation avec Christophe Galtier est « excellente« . Les deux hommes échangeraient régulièrement sur la forme physique de Messi, son positionnement mais également des analyses des adversaires. Des discussions qui ont fait remarquer au staff Rouge & Bleu la « grande compréhension tactique » de l’Argentin. Selon les indiscrétions de nos confrères de Goal, Messi est décrit au Camp des Loges comme un « garçon discret […] mais qui n’est pas non plus muet« .

Un professionnalisme et une implication qui n’a pas manqué de sauter aux yeux de la nouvelle direction sportive, avec Luis Campos à sa tête. En effet, toujours selon Goal, le dirigeant portugais souhaiterait prolonger le contrat de Leo Messi au PSG. Sujet d’un bail se finissant en juin 2023, La Pulga pourrait se voir proposer un nouveau contrat d’une année supplémentaire plus une en option. C’est en tous cas le souhait du conseiller du football du Paris Saint-Germain. De son côté, le numéro 10 de l’Albiceleste n’est pas fermé à cette idée, mais souhaite attendre l’après Coupe du Monde 2022 afin de prendre une décision. Goal souligne que, malgré les informations en provenance d’Espagne, Leo Messi n’aurait aucune offre entre les mains.