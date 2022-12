PSG : La rude concurrence dans le dossier Bellingham

Alors que la Coupe du Monde 2022 bat son plein, le PSG fait déjà parler de lui sur le marché des transferts. En effet, ces dernière heures c’est la piste menant à l’Anglais Jude Bellingham qui anime le mercato parisien. Un dossier qui risquerait néanmoins d’être compliqué pour le club de la capitale.

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi a accordé un entretien à Sky Sport. L’occasion pour nos confrères britannique d’interroger le président du PSG sur le marché des transferts et notamment le dossier Jude Bellingham. Une question à laquelle le dirigeants qatari a répondu : « Quel joueur. Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir… et c’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Il est étonnant et vous voyez sa première Coupe du Monde. Il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d’abord au club« . Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir et donner de l’eau au moulin des rumeurs menant Jude Bellingham au Paris Saint-Germain. A noter que le milieu de terrain de 19 ans est sous contrat avec le Borrusia Dortmund jusqu’en juin 2025, et est l’objet de convoitises d’autres géants européens. Un paramètre à prendre en compte du côté des dirigeants Rouge & Bleu.

Une concurrence impossible à doubler ?

En effet, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, journalise italien spécialiste du mercato, le Paris Saint-Germain serait bien intéressé par Jude Bellingham, mais a parfaitement conscience qu’il sera difficile d’entrer en concurrence avec des clubs comme Manchester City, Liverpool, Chelsea ou encore le Real Madrid. Actuellement engagé avec les Three Lions en Coupe du Monde au Qatar, Jude Bellingham pourrait donner sa préférence à son pays d’origine afin d’évoluer en Premier League. Avec deux ans et demi de contrat restants, le site Transfermarkt évalue le joueur à près de 100 millions d’euros.