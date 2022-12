Jude Bellingham est l’une des révélations de cette Coupe du Monde. Le milieu de terrain de 19 ans est l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur de la sélection anglaise. Avec ses très belle performance, il attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Dortmund, pas sûr qu’il reste encore longtemps au BVB. Ses performances depuis le début de la saison et lors de cette Coupe du Monde ont attisé l’intérêt des plus grands clubs européens. Pour lâcher son milieu de terrain, le club allemand attendrait minimum 100 millions d’euros. La presse anglaise parle même d’une demande de 150 millions d’euros. Le PSG, comme Nasser al-Khelaïfi l’a expliqué dans une interview, est intéressé. Il n’est pas le seul puisque le Real Madrid et Liverpool aimeraient aussi le recruter.

Selon les informations de Bild, Liverpool serait en pole dans ce dossier. Malgré les intérêts du PSG et du Real Madrid, l’entourage de l’international anglais préfèreraient un transfert chez les Reds. Formé à Birmingham City, il n’a jamais joué en Premier League, le championnat de son pays de naissance. Il pourrait donc connaître ce championnat lors des prochains mois, sauf si la situation change dans ce dossier.

TRUE✅ Liverpool are favorites to sign Jude Bellingham (19) from @BVB next Summer. talks are more advanced than with Real Madrid. The Family of Bellingham prefers the Transfer to @LFC @SPORTBILD

— Christian Falk (@cfbayern) December 7, 2022