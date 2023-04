En préparation de la prochaine saison, le PSG fait face à plusieurs dossiers brûlants au sein de son effectif. Outre l’activité annoncée sur le marché des transferts, les dirigeants du club de la capitale devront régler certaines prolongations de contrats, dont celle de Sergio Ramos.

Après une première saison tronquée par les blessure et quasi-blanche, Sergio Ramos retrouve des couleurs depuis le début de l’exercice 2022-2023. L’Espagnol a pris part à pas moins de 38 rencontres toutes compétitions confondues passant ainsi 3 068 minutes sur la pelouse avec le maillot Rouge & Bleu sur les épaules. Le numéro 4 du PSG est le quatrième joueur le plus utilisé par Christophe Galtier derrière Lionel Messi, Marquinhos et Gianluigi Donnarumma. Cependant, l’ancien du Real Madrid peine à convaincre sur le pré, et demeure sujet d’interrogations au moment d’évoquer sa prolongation de contrat. En effet, le bail courant de l’Espagnol arrive à son terme au mois de juin prochain, et le principal intéressé souhaiterait (et espèrerait) poursuivre sa carrière sous les cieux parisiens. Cependant, du côté du Paris Saint-Germain, un calendrier a été fixé autour de ce dossier selon Mundo Deportivo. Nos confrères espagnols affirment que le PSG attend de valider son onzième titre de champion de France avant de prendre une décision quant à l’avenir de Sergio Ramos.

Un contrat revu à la baisse

Grâce à sa saison complète sous les ordres de Christophe Galtier, le défenseur central a su impressionner son président Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant qatari serait satisfait du rendement de Sergio Ramos toujours selon Mundo Deportivo. Si la prolongation va à son terme, l’Espagnol sait que son nouveau contrat sera revu à la baisse. Actuellement, le numéro 4 du PSG perçoit un salaire annuel de près de 12 millions d’euros, et représente un poids lourd dans la masse salariale des Rouge & Bleu. Le club de la capitale souhaite alléger celle-ci, et le défenseur central, bien qu’aucune proposition écrite ne lui soit parvenue pour le moment, a conscience que ses émoluments seront revus à la baisse s’il souhaite signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Paramètre qui ne devrait pas le faire reculer face à son envie de poursuivre à Paris, tant Mundo Deportivo avance la possibilité pour Sergio Ramos d’obtenir un contrat bien plus important financièrement en Arabie Saoudite.