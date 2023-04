Harry Kane, priorité du recrutement du PSG en attaque ?

Cet été, le PSG devrait recruter un attaquant de pointe. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été avancés. Mais la priorité à ce poste est un nom qui n’a pas vraiment fuité, Harry Kane.

C’est l’un des problèmes du jeu du PSG. Avec l’absence d’un véritable numéro 9, il a très souvent personne dans la surface de réparation adverse pour recevoir les ballons de Nuno Mendes ou Achraf Hakimi. Avec la MNM, ce n’est pas la qualité première des trois joueurs. Le jeu de tête non plus. Pour changer cette carence, les dirigeants parisiens rechercheraient un vrai neuf. Et leur priorité se nommerait Harry Kane selon les informations du Parisien. En fin de contrat dans un an à Totthenham, « l’avant-centre anglais réunit toutes les qualités nécessaires qui font fantasmer le PSG. » Paris est un endroit où il est plus dur qu’ailleurs de réussir et il faut avoir les épaules solides pour s’y imposer. Et Harry Kane les a selon le quotidien francilien.

Un transfert estimé à 100 millions d’euros

Son possible duo avec Kylian Mbappé fait saliver assure Le Parisien. « Ils ont tous les deux des qualités qui semblent éminemment complémentaires, avec un attaquant qui fixe quand l’autre use de sa liberté de mouvements pour désorganiser l’adversaire. » C’est la priorité de Luis Campos, même si le conseiller sportif du PSG sait qu’il va y avoir des obstacles dans ce dossier. Le prix en est un – environ 100 millions d’euros – « même si Tottenham et le PSG entretiennent historiquement de bonnes relations de business, entre Daniel Levy et Nasser al-Khelaïfi. » Il y a aussi la volonté du joueur, qui préférerait rester en Angleterre. Il serait aussi dans le viseur du Bayern Munich et du Real Madrid.

🚨🚨 | Harry Kane est la PRIORITÉ du PSG en attaque pour ce mercato estival 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Le Parisien) pic.twitter.com/51PGuUhUO8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 18, 2023

D’autres joueurs ciblés

Harry Kane, même s’il est la priorité, n’est pas le seul attaquant pisté par les dirigeants du PSG. Victor Osimhen, qui connaît bien la Ligue 1 et Luis Campos, qui l’a fait venir à Lille en 2019 « et paraît lui aussi totalement compatible avec Kylian Mbappé, l’un des critères indispensables de recrutement. » Randal Kolo Muani, Marcus Thuram sont des noms également présents sur la liste. Le quotidien francilien conclut en expliquant qu’il faudra suivre la situation de Romelu Lukaku. « Actuellement en prêt à l’Inter Milan, il semble avoir peu de chances de retourner à Chelsea, écurie à laquelle il appartient encore pour trois saisons.«