PSG : Marco Verratti de retour à l’entraînement

Ce mardi sur la pelouse du Camp des Loges, le PSG a pu observer le retour de Marco Verratti à l’entraînement. Une bonne nouvelle pour l’Italien en pleine préparation de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats et la rencontre face au SCO d’Angers de ce vendredi (21h sur Prime Video).

C’est le 2 avril dernier lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais (défaite 0-1) au Parc des Princes que Marco Verratti cède sa place à Hugo Ekitike à la 60e minute de jeu. Une sortie pour cause de blessure, qui engendrera l’absence de l’Italien pour les deux rencontres suivantes. Les deux rendez-vous capitaux qu’on été les matchs face à l’OGC Nice (victoire 0-2) puis au RC Lens (victoire 3-1) se sont donc joués sans le numéro 6 au milieu de terrain. Ce dernier apparaissait dans les derniers points médicaux du Paris Saint-Germain comme étant touché aux ischios-jambiers. Après 15 jours de repos et reprise, Marco Verratti effectue donc son retour à l’entraînement avec le groupe de Christophe Galtier comme l’indiquent les clichés publiés sur les réseaux sociaux par le PSG.

Marco Verratti a fait son retour à l’entraînement collectif ✅🇮🇹 pic.twitter.com/hAfTYzW1CS — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 18, 2023 Twitter : @CanalSupporters

C’est la deuxième fois de la saison que le milieu de terrain est touché à la cuisse, et la troisième blessure au total. Ce dernier, depuis le début de l’exercice 2022-2023 a manqué 31 jours de compétitions au total pour cause de blessures, et six rencontres au total. Pointé du doigt pour ses performances ces derniers mois, Marco Verratti devrait donc retrouver la compétition ce vendredi sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa d’Angers.