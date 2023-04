Le prochain marché des transferts du PSG sera conditionné par le choix d’avenir de Lionel Messi, tant l’Argentin impact la masse salariale du club de la capitale. De l’autre côté, le septuple Ballon d’Or conditionne son avenir avec celui d’un cadre du FC Barcelone, potentiel et désiré point de chute du numéro 30 parisien.

L’avenir de Lionel Messi tient en haleine le monde du football, mais particulièrement au Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale semble, fatalement, conditionner son mercato d’été 2023, au futur proche de l’Argentin, tant l’impact de ce dernier sur la masse salariale du PSG est on ne peut plus important. Selon les derniers échos de nos confrères de L’Equipe, les dirigeants Rouge & Bleu ne seraient plus aussi certains de vouloir prolonger La Pulga. Une information qu’accentue RMC Sport en affirmant que l’idée en interne serait de se séparer de Lionel Messi. S’il ne semble plus désiré sous les cieux parisiens, le septuple Ballon d’Or ne devrait pas avoir de grandes difficultés à trouver un point de chute. Selon Relevo, il souhaite le FC Barcelone, et le souhait serait réciproque : « Leo le veut, la famille de Leo le veut« , écrit Matteo Moretto. Pour ficeler le deal, les dirigeants catalans doivent dans un premier temps trouver un accord avec la Liga afin d’obtenir une autorisation, puis dans un second temps s’avancer sur une offre contractuelle pour le joueur. Outre ces aspects-là, l’avenir et le choix de Lionel Messi est également conditionné à celui d’un cadre du FC Barcelone, et grand ami du numéro 30 du PSG.

Messi et Busquets à nouveau ensemble ?

En effet, La Pulga est en étroite relation avec Sergio Busquets, toujours selon Relevo. Ces derniers affirment que les deux joueurs « se parlent souvent et se confrontent sur les différents futurs projets sportifs« . Autrement dit, en Catalogne, la prolongation de contrat de Sergio Busquets est également conditionnée à l’avenir de Lionel Messi. Les deux joueurs souhaitent à nouveau évoluer ensemble.