Mercato : Le PSG cible un jeune turc

Le PSG entame le sprint final de la saison 2022-2023 avec la préparation de la suivante en tête. En ce sens, le club de la capitale prépare le prochain mercato estival avec différentes pistes. L’une d’entre elles mène à Orkun Kökcü. Le jeune turc de 22 ans serait une cible des dirigeants parisien.

Le Paris Saint-Germain semble avoir conscience de s’être manqué depuis près d’un an maintenant sur ses différentes recrues. Afin de corriger le tir, les dirigeants Rouge & Bleu multiplient les pistes dans le but de renforcer leur effectif. En plus du nom de Khéphren Thuram, c’est aujourd’hui celui d’Orkun Kökcün qui est associé au PSG, tant le milieu de terrain demeure un secteur de jeu défaillant sous les cieux parisiens. Le jeune turc de 22 ans serait une cible des dirigeants parisiens pour le prochain mercato estival à en croire les informations du média espagnol Relevo. Ce dernier affirme par ailleurs que les premiers contacts auraient déjà été noués avec le Paris Saint-Germain. Orkun Kökcü évolue en Eredivisie au Rotterdam Feyenoord. Véritable milieu de terrain de formation, le joueur a gravi tous les échelons avec son club formateur qu’il n’a pour le moment jamais quitté. Né aux Pays-Bas, le capitaine du Rotterdam Feyenoord est international turc depuis le 6 septembre 2020 (20 sélections – 2 buts – 3 passes décisives).

🚨 | Orkun Kökcü (Feyenoord – 22 ans) est ciblé par le PSG. Il y a déjà eu des contacts 🇹🇷🗣️



Notre confrère Matteo Moretto avance que le PSG « aime beaucoup » le joueur. Ce dernier compte cette saison, toutes compétitions confondues, 39 matchs, 12 buts et 4 passes décisives. Orkun Kökcü est sous contrat avec son club jusqu’en juin 2025, et est estimé par le site spécialisé Transfermarkt à près de 30 millions d’euros.