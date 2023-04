Le divorce est proche entre le PSG et Lionel Messi

De plus en plus critiqué par les supporters et observateurs de football pour son faible rendement, Lionel Messi voit son avenir s’écrire loin de la capitale française.

En fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Lionel Messi était l’un des dossiers majeurs au PSG ces dernières semaines. Et malgré un désir de prolonger le contrat du joueur dans les hautes sphères du club, l’aventure entre les deux parties devrait bien se terminer cet été. Comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, « Lionel Messi ne devrait pas poursuivre son aventure au PSG la saison prochaine. » Pourtant, en pleine Coupe du monde l’hiver dernier, le clan du joueur et le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, avaient convenu d’une prolongation d’une saison supplémentaire minimum, mais sans pousser plus loin dans les discussions (durée du bail et salaire). Mais cinq mois plus tard, la donne a changé. « Ces dernières semaines, les négociations n’étaient pas totalement rompues, mais, de chaque côté, on se donnait de moins en moins de chances de parvenir à un accord. »

L’Argentin de 35 ans n’a jamais caché son mal-être dans la capitale française et un retour au FC Barcelone cocherait toutes les cases pour le septuple Ballon d’Or. « Sa famille retrouverait un rythme de vie apprécié et le joueur poursuivrait sa carrière en Europe au moins encore une saison. » Malgré une situation financière très compliquée, le club catalan se montre confiant à l’image du récent discours tenu par le vice-président, Rafael Yuste. Mais aucune offre n’a encore été formulée au clan Messi. Du côté du PSG, les contraintes du fair-play financier de l’UEFA obligent les dirigeants à réduire la masse salariale du club. Le board ne veut plus vivre le même mercato que la saison passée où il a fallu se rabattre sur les pistes les moins onéreuses. « Nous devons trouver des moyens de baisser la masse salariale globale pour deux raisons. D’abord, vis-à-vis du fair-play, mais aussi pour avoir plus de liberté sur le marché des transferts. On ne va pas se mentir, Messi rapporte de l’argent au club, mais c’est la ligne des salaires qu’il faut faire descendre », confie une source interne du club.

Messi attend des garanties sur le projet parisien

Dans son offre, le PSG propose à Lionel Messi « une baisse de ses émoluments ; selon certaines sources, la réduction s’élèverait à un quart de sa rémunération actuelle. C’est un point de négociation compliqué », explique le quotidien sportif. Le joueur et son entourage ne sont pas prêts à tout pour prolonger l’aventure. Mais à ce jour, il n’a pas reçu d’autres offres concrètes que celle du PSG, « ce qui oblige à ne pas encore exclure définitivement l’hypothèse de le voir rester dans la Ville Lumière. » Mais le récent vainqueur de la Coupe du monde attend des garanties sur le projet parisien notamment sur le choix de l’entraîneur et sur les recrues du mercato estival, « ce que Paris n’a toujours pas pu lui assurer. » De plus, la direction parisienne et Nasser al-Khelaïfi n’ont pas été insensibles à l’amertume de la part de nombreux supporters au sujet du cas Lionel Messi. Ainsi, le PSG ne fera pas tout pour conserver son joueur. Si les deux parties poursuivent l’aventure ensemble, ce qui n’est pas la tendance aujourd’hui, ce sera aux conditions du club. « Sauf qu’aujourd’hui plus personne ne semble disposé à faire un pas vers l’autre », conclut L’E.