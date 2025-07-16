Mercato : Milan Skriniar à un feu vert du PSG de rejoindre Fenerbahçe ?

Pour le mercato estival du PSG, des arrivées sont attendues afin de renforcer le groupe de Luis Enrique. Cependant, le sens des départs sera également à surveiller, avec Milan Skriniar comme dossier prioritaire.

Afin d’alléger son effectif avant de le renforcer, le PSG serait sur le point de se séparer de Milan Skriniar. Le défenseur international slovaque n’a pas été convié aux Etats-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs et les discussions autour de son avenir se poursuivent entre Fenerbahçe et le Paris Saint-Germain. A ce stade du mercato, selon des sources turques et plus particulièrement le média Sports Digitale, les pourparlers seraient bien avancés et seul le feu vert du PSG serait manquant. Le montant du transfert serait de 10 millions d’euros pour racheter les trois dernières années de contrat du joueur de 30 ans. Le club turc serait sur un autre dossier dans les rangs du club de la capitale : Marco Asensio. L’international espagnol devrait être l’objet d’un transfert de 15 millions d’euros, et l’ancien du Real Madrid serait d’ores et déjà d’accord avec le Fenerbahçe. Pour la gestion des deux transferts entre le PSG et le club stambouliote, outre les dirigeants des deux camps, le même agent serait sur le coup : Jorge Mendes. Proche de Luis Campos, le Portugais travaille donc main dans la main avec son compatriote afin de faire des affaires qui arrangeraient tout le monde.