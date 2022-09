En arrivant sur le banc du PSG, Christophe Galtier a fait un choix fort. Gianluigi Donnarumma sera le gardien numéro 1, Keylor Navas sa doublure. Une situation qui ne plaît évidemment pas au portier costaricain. Afin d’avoir du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde, un départ était envisagé. Et depuis plusieurs jours, on parle d’un intérêt de Naples. Mais les discussions entre le PSG et le Napoli n’avancent pas. Le club italien aimerait le récupérer libre alors que le PSG souhaite obtenir une indemnité.

Le directeur sportif napolitain jette un froid

Le dossier pourrait ne pas se conclure d’ici la fin du mercato. Interrogé sur la possibilité de recruter un gardien, Cristiano Giuntoli – directeur sportif de Naples – a indiqué que le Napoli pourrait ne pas recruter à ce poste. « On peut toujours s’améliorer par le travail, le marché n’est qu’une partie. Nous avons déjà deux gardiens de haut niveau, il reste un jour avant la fin du marché et nous resterons à 99% comme ça« , assure le dirigeant italien pour DAZN. Keylor Navas pourrait donc rester au PSG en tant que doublure de Donnarumma.