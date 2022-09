Le PSG ne s’en cache plus, il faut recruter un défenseur central. Dans la foulée de la victoire face à Toulouse (0-3), Christophe Galtier a exprimé le souhait et le besoin de renforcer sa défense. C’est en ce sens qu’en cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain continue de faire vivre le feuilleton Milan Skriniar. Les dernières informations parvenues d’Italie et de la Gazzetta dello Sport avancent que l’Inter Milan ne souhaite pas se séparer de son joueur, mais que les dirigeants parisiens devraient revenir à la charge. De son côté, La Repubblica, affirme que les dirigeants milanais pourraient céder le défenseur slovaque contre une offre de 70 millions, et ce, contre la volonté du coach des Nerazzurri. Ce jeudi 1er septembre, dernier jour du marché des transferts pour la France et l’Italie, les informations concernant le dossier Milan Skriniar au PSG continuent de tomber, cette fois-ci de la part des médias français, et vont dans le sens de ce qu’avancent nos confrères transalpins.

La nouvelle offre du PSG

Pour RMC Sport, la direction Rouge & Bleu devrait poser une offre de 70 millions d’euros bonus compris sur la table. Selon le média français, l’Inter Milan aurait fait savoir au PSG leur volonté de garder leur joueur, mais le board parisien estimerait que cette proposition devrait satisfaire le président milanais, Steven Zhang. Une information qui fait échos contraire à celles de L’Equipe. En effet, le quotidien sportif parle d’une fermeté du président chinois qui de son côté campe sur ses positions et ne devrait pas céder à moins de 80 millions d’euros. Ce dernier fait désormais directement face à Nasser Al-Khelaïfi dans les négociations. Le président du PSG a décidé de prendre les choses en main. L’Equipe avance également qu’une offre pourrait « tomber en milieu de journée« . Il serait intéressant de voir si le président de l’Inter Milan cèdera et prendra le risque de se mettre sa direction sportive à dos, ou si le président Al-Khelaïfi mettra ce qu’attend son homologue.

[MAJ] Le PSG ne vise que Skriniar

Le journaliste britannique Ben Jacobs affirme lui que le PSG ne travaille que sur une grosse arrivée. Ce qui pourrait expliquer l’aspect insistant de la direction parisienne dans le dossier Milan Skriniar. Notre confrère d’outre-Manche confirme l’implication directe de Nasser Al-Khelaïfi dans le dossier. Cependant, une nuance importante est soulignée dans l’information de Ben Jacobs, qui va à contresens et parle d’espoir plutôt que confiance dans le camp du Paris Saint-Germain.