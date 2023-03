PSG : Victor Osimhen cible prioritaire

Le PSG devrait se montrer actif lors du prochain marché des transferts et les pistes se multiplient. Certaines passeront à la trappe, et d’autres deviendront des priorités. L’attaquant nigérian, Victor Osimhen, fait partie de la seconde catégorie.

En effet, le Paris Saint-Germain espère renforcer son attaque et aurait coché le nom de Victor Osimhen pour cela. Luis Campos ferait de l’attaquant de Naples une priorité pour le club de la capitale. Le joueur est l’auteur d’une saison à 25 buts et 5 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues. Des prestations qui attirent forcément les convoitises, dont celles du PSG. Cependant, la direction Rouge & Bleu serait selon les informations d’RMC Sport « allé un peu plus loin« . Nos confrères affirment que le directeur du football parisien a déjà rencontré l’entourage de Victor Osimhen afin de convaincre le joueur de rejoindre Paris. Si ce dernier n’a pas donné son accord, il ne serait pas contre l’opération. Sur le plan financier, le PSG devra débourser au minimum 100 millions d’euros s’il souhaite faire plier Naples. C’est la somme qu’attend l’actuel leader de Série A afin de libérer son attaquant. Ce dernier est estimé à ce prix là sur le site spécialisé Transfermarkt. Le Nigérian est sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2025.

🚨 | Victor Osimhen est la priorité du PSG pour cet été et Luis Campos a déjà rencontré l'entourage du joueur 🇳🇬



Ce dernier n’est pas contre une arrivée à Paris

Son prix ? Au moins 100M€ 💶



📲 @FabriceHawkins — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 31, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Si le PSG semble dans l’impasse sur le plan financier, ce qui rendrait l’opération compliquée à réaliser, RMC Sport avance tout de même que Luis Campos pense le transfert possible et réfléchirait à un montage afin de le mener à bout. Pour conclure le dossier, le dirigeant portugais pourrait avoir l’idée d’inclure des joueurs en retour de prêts dans l’opération. Ainsi, toujours selon RMC Sport « Mauro Icardi et Leandro Paredes sont cités parmi les joueurs que le conseiller sportif peut proposer. Reste à savoir s’ils voudront aller à Naples« .