L’avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler ces dernières semaines. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, l’international argentin ne sait pas encore s’il sera toujours parisien le 1er juillet prochain.

Lionel Messi a un souhait pour son avenir, poursuivre l’aventure en Europe. A bientôt 36 ans (le 24 juin), il estime pouvoir encore être performant dans les meilleurs championnats européen et en Ligue des Champions. Dans cette optique, deux pistes semblent se dégager, une prolongation au PSG ou bien un retour au FC Barcelone. Les informations autour de son avenir se suivent mais ne se ressemblent pas. Un coup il est proche de prolonger avec les Rouge & Bleu, un autre il aurait décidé de quitter Paris et aurait le souhait de retourner au FC Barcelone. Une chose est sûre, seul lui a la vérité exacte sur son souhait pour le futur.

Une bonne offre de Barcelone pourrait l’inciter à revenir

Présent sur le plateau de l’Equipe de Greg ce jeudi, Loïc Tanzi – qui suit le PSG pour l’Equipe – a fait un point sur le dossier de la Pulga. Selon le journaliste, le PSG a fait une offre de prolongation à Messi mais ce dernier attendrait de voir les garanties sportives des Rouge & Bleu pour la saison prochaine avant de faire un choix. « Je pense surtout qu’il attend d’autres offres. Je pense que si le Barça vient avec une offre convenable il finira par aller à Barcelone« , lance Tanzi. Ce dossier n’est pas proche d’arrêter d’alimenter la presse sportive en France, Espagne et en Argentine. Il faut s’attendre à de nouvelles révélations dans les jours et semaines qui viennent, très certainement contradictoires. Wait and see…