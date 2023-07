PSG : Le loft rouvre ses portes

Le centre d’entraînement a changé, les règles non. Sous la houlette de Luis Campos, le PSG fait le ménage dans son effectif de la manière forte. En effet, au Campus Center de Poissy (78) un loft va de nouveau se mettre en place afin de définir les contours de l’effectif de Luis Enrique.

Comme pour la préparation estivale de la saison passée, le PSG devrait faire avec un groupe scindé en deux. D’une part le groupe compétitif de Luis Enrique amené à faire la saison 2023/2024 sous les cieux parisiens, d’autre part un groupe composé des joueurs qui ont vocation à quitter le Paris Saint-Germain. En ce sens, selon RMC Sport, à l’occasion de la reprise au nouveau centre d’entraînement de Poissy (78), plusieurs jeunes joueurs ont été reçus par les dirigeants du club de la capitale au Campus Center. Édouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz ou encore Moutanabi Bodiang sont poussés vers la sortie. Les échanges entre ces titis parisiens et la direction Rouge & Bleu se sont tenus ce mercredi. Conséquences de ces rendez-vous ? Tous ces joueurs devraient prendre part à l’entraînement dans un groupe à part afin de « suivre un programme de reprise, chacun de leur côté avant d’intégrer prochainement des séances avec les autres indésirables« . Cette salve de joueurs pourraient être suivie par certains éléments du groupe professionnel. S’il s’est entraîné sous les yeux de Luis Enrique ce mercredi matin, Layvin Kurzawa devrait être de ceux-là. En effet, nos confrères d’RMC Sport, le latéral gauche français fait partie des « joueurs dont le PSG veut se séparer« , et ne devrait pas prendre part à la tournée estival Japan Tour 2023.

🔴 NEWS : Édouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz ou encore Moutanabi Bodiang ont intégrés le loft du #PSG.



D’autres éléments plus confirmés vont les rejoindre, certains n’iront pas au Japon.



Sur le même dossier, d’autres informations émanent en provenance de nos confrères du Parisien. Le quotidien français évoque les rendez-vous entre les titis parisiens et Olivier Gagne en ce début d’après-midi au centre d’entraînement du PSG. Le conseiller du football adjoint du Paris Saint-Germain a donc fait savoir à ses jeunes joueurs qu’ils devraient se trouver une porte de sortie, et qu’ils s’entraîneront avec un groupe à part d’ici là. Le Parisien parle par ailleurs de la date du 22 juillet pour le début de l’entraînement du second groupe. Soit la date du début du Japan Tour 2023.

