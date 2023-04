PSG : Le message fair-play d’Hakimi pour Abdul Samed

Le PSG s’est imposé (3-1) à l’occasion du choc de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats face au RC Lens. Une victoire acquise en première période grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Vitinha et Leo Messi. Mais il faut le dire, également grâce à une supériorité numérique qui a facilité les hommes de Christophe Galtier.

Au cours du premier quart d’heure de ce PSG / RCL, les Sang & Or ont été fidèles à eux même et ont réussi à imposer leur rythme sur la rencontre. Cependant, dès la 19e minute de jeu, les hommes de Franck Haise ont été réduits à 10. En effet, au duel avec Achraf Hakimi, Salis Abdul Samed met le pied afin de tenter de récupérer le ballon, mais se retrouve à mettre une semelle bien au dessus de la cheville du Marocain. Willy Delajod dégaine logiquement le carton rouge. « Le carton rouge est complètement logique et tant mieux qu’Hakimi ne soit pas blessé sur cette action« , a déclaré le coach du RC Lens en conférence de presse d’après match. Une position adoptée par tous les lensois dans leurs réactions, qui n’ont pas remis en cause la décision de l’arbitre. Après la rencontre, c’est sur les réseaux sociaux que le fautif, Salis Abdul Samed s’est exprimé : « Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon. Je m’excuse auprès de ceux que j’ai déçu et auprès d’Achraf Hakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment. Je m’excuse auprès de tous les Lensois« .

La réponse d’Achraf Hakimi

Des excuses de la part du Ghanéen du RC Lens qui ont donné lieu à un échange plein de fair-play entre les deux joueurs sur les réseaux sociaux. Le numéro 2 du PSG a répondu avec classe au message d’Abdu Samed : « Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour la suite de la saison » a rétorqué Hakimi, ce à quoi le Lensois a répondu « Merci« .