Mercato : Keylor Navas vers une destination exotique ?

Prêté à Nottingham Forest depuis janvier dernier, Keylor Navas devrait revenir au PSG à l’issue de la saison. Reste à connaître la suite des opérations le concernant.

Relégué au sein de la hiérarchie des gardiens de but, Keylor Navas a vu Gianluigi Donnarumma lui ravir sa place dans la cage rouge et bleu. Loin d’être satisfait de son temps de jeu, et on peut le comprendre, le portier costaricien a ainsi réclamé un départ sous forme de prêt cet hiver. C’est finalement Nottingham Forest qui s’est manifesté et qui a raflé la mise. Pourtant, si son passage en Premier League est plutôt bon, Keylor Navas ne devrait toutefois pas faire de vieux os en terre britannique.

Navas attirer par le championnat mexicain

Non, à en croire les informations du journal L’Équipe, Keylor Navas devrait bel et bien faire son retour au PSG la saison prochaine. Nottingham Forest, qui lutte pour sa survie en championnat, ne pourrait apparemment nullement assumer les émoluments du principal intéressé sur la durée. L’ancien merengue se trouve donc dans la même situation que certains autres joueurs rouge et bleu, à l’image de Julian Draxler, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum ou autres Abdou Diallo. Cependant, comme il l’a récemment confié à ESPN, Keylor Navas serait tenté par une aventure au Mexique, lui qui n’acceptera pas de jouer les doublures de Gigio lors de l’exercice prochain. « Là-bas, au Mexique, il y a de grandes équipes. J’aimerais jouer au Club America. »

Étant donné son salaire, un départ semble, en tout cas, presque inévitable cet été pour Keylor Navas.