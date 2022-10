Nous sommes à un peu plus de vingt-quatre heures de la rencontre de Ligue des Champions qui va opposer Benfica et le PSG, et les Lisboetes vont arriver avec (quasiment) toutes leurs forces en présence.

C’est le retour de la plus belle des compétitions européennes pour le Paris Saint-Germain, qui s’apprête à disputer son troisième match de Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne. Cette rencontre fait office de première manche entre ces équipes, toutes les deux en tête du groupe H, puisque le match retour se jouera au Parc des Princes dans six jours. Cette affiche est importante pour les hommes de Christophe Galtier, puisque celle-ci pourrait déterminer l’avenir européen des Rouge & Bleu. Pour ce faire, le coach parisien devrait compter sur ses principales forces et notamment le retour de Marco Verratti dans le groupe. De quoi faire ça aux Portugais, plus motivés que jamais devant leur public après leur succès de prestige sur la pelouse de la Juventus lors de la journée précédente (1-2).

Seulement un absent à signaler

Ce mardi matin, les joueurs du Benfica Lisbonne se sont entraînés pour la dernière fois avant la réception du PSG dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Lors des quinze minutes ouvertes aux médias, le coach lisboète, Roger Schmidt, avait à sa disposition son groupe (quasiment) au complet pour préparer cette rencontre. Seule absence à signaler, celle du défenseur central brésilien Morato, qui était déjà absent lors des précédentes rencontres, et est donc toujours en convalescence. Comme nous le rapportent nos confrères d’O Jogo, ce dernier effectuait un travail spécifique en salle. L’actuel leader du championnat portugais sera donc la première très grosse adversité parisienne de ce début d’exercice 2022-2023, de quoi véritablement se jauger pour la suite de la saison.