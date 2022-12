PSG : Le programme jusqu’à la reprise du championnat

Alors que la Coupe du Monde 2022 bat son plein, la reprise se dessine de plus en plus pour le PSG. En effet, les joueurs Rouge & Bleu non engagés dans ce Mondial au Qatar retrouveront le Camp des Loges dans les prochains jours, et des matchs amicaux son programmés jusqu’au retour de la Ligue 1 Uber Eats.

En effet, comme annoncé par Christophe Galtier le 13 novembre dernier au micro de PSG TV, les joueurs du Paris Saint-Germain retrouveront le chemin de l’entraînement le 5 décembre prochain. Tant la coupure causée par la Coupe du Monde est longue, le coach du PSG est son staff sont attentifs aux joueurs « qui ont besoin de travailler et qui ne peuvent pas se permettre d’avoir une longue coupure« . A noter que des joueurs comme Fabian Ruiz et Presnel Kimpembe sont d’ores et déjà de retour au Centre Ooredoo, sans attendre la date de la reprise officielle.

Image : psg.fr

En ligne de mire de cette reprise du 5 décembre prochain deux rencontres amicales. Prévues au Camp des Loges, ces deux parties se joueront face au Paris FC le 16 décembre (11h), et face à Quevilly Rouen Métropole le 21 décembre (12h). Deux rencontres qui permettront aux joueurs de Christophe Galtier de reprendre le rythme avant le retour de la compétition officielle avec la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats face au RC Strasbourg au Parc des Princes le 28 décembre à 21h.