Au terme de cette saison 2022/2023 le PSG devrait se séparer de Christophe Galtier et ainsi se pencher sur un remplaçant. Si Luis Enrique est annoncé par diverses sources comme la première option des dirigeants parisiens, le technicien espagnol semble se diriger vers le banc de Naples.

SI le nom du remplaçant de Christophe Galtier peine à se démarquer sur le marché des transferts des entraîneurs, Luis Enrique se place dans la liste des prétendants au banc du PSG comme une sérieuse option. En effet, selon les derniers échos de nos confrères du Parisien, le technicien espagnol « figure en tête de liste, en compagnie de deux autres pistes, pour devenir l’entraîneur du PSG la saison prochaine« . Cependant, l’avenir de l’ancien coach du FC Barcelone et de la Roja pourrait s’écrire ailleurs qu’à Paris. En effet, Foot Mercato avance des discussions entamées entre Luis Enrique et le président de Naples, Aurelio De Laurentiis. A tel point que le coach éliminé par le Maroc en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde aurait d’ores et déjà posé ses conditions.

Afin de prendre place sur le banc de Naples, Luis Enrique réclamerait 8 millions d’euros par saison selon Foot Mercato. Sur le plan sportif, le technicien espagnol souhaite recruter Pau Torres afin de palier un éventuel départ de Kim Min-Jae. Aurelio De Laurentiis aurait également promis à Luis Enrique que Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia ne quitteraient pas le navire napolitain. Les dirigeants du Napoli espèreraient, toujours selon Foot Mercato, conclure le dossier avant la fin de semaine. En effet, le coach actuel du récent champion d’Italie, Luciano Spalletti, a d’ores et déjà déclaré vouloir prendre une année sabbatique.

« Il est intéressé par des clubs de Premier League«

Si le dossier semble avancé pour nos confrères de Foot Mercato, Aurelio De Laurentiis a été beaucoup plus tempéré au micro de la Rai, voire plus froid : « Luis Enrique est évidemment un grand entraîneur. Nous avons discuté ensemble mais je peux vous dire qu’il est intéressé par des clubs de Premier League« , a confié le président de Naples avant de poursuivre et ironiser : « Je lui ai dit qu’il ne trouvera pas la même nourriture ni les mêmes endroits là-bas, mais la Premier League est plus attractive« .