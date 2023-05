PSG : Carlos Soler au chevet de Sergio Rico

Le PSG traverse une période assez trouble en parallèle de son onzième titre de Champion de France avec l’hospitalisation de Sergio Rico. Hospitalisé depuis ce dimanche 28 mai après un accident avec un cheval, le gardien de but espagnol serait dans un état grave, mais stable.

Après son triste accident, Sergio Rico, par le biais de l’agence qui s’occupe de ses intérêts a donné de ses nouvelles. Si son état de santé est décrit comme « stable dans la gravité » par nos confrères espagnols du média Eldesmarque, les prochaines heures seront cruciales pour le portier du Paris Saint-Germain dont des nouvelles devraient arriver rapidement.

Le message publié par ses représentants

« Après ce qui s’est passé ces dernières heures, la famille de Sergio Rico souhaite communiquer ce qui suit : 1. Sergio Rico a voyagé hier soir de Strasbourg à Málaga et ensuite à El Rocío, avec l’autorisation du club après que le PSG ait remporté le titre de Ligue 1. Après un peu plus d’une heure et demie passée en compagnie de sa famille et de ses amis, il se rendait à la messe pontificale à côté de l’ermitage lorsqu’il a été heurté par une charrette à mules et un cheval emballé. 2 Sergio est entre de bonnes mains, luttant pour se rétablir tout en recevant les meilleurs soins de l’équipe médicale de l’hôpital Virgen del Rocío. Nous devons agir avec prudence, surtout dans les prochaines 48 heures. 3. Nous attendons les résultats de son évolution médicale, que nous espérons favorables, afin de pouvoir vous informer de son rétablissement le plus rapidement possible. 4. Nous sommes reconnaissants pour les témoignages d’affection, les messages et l’intérêt de tous ceux qui s’interrogent de l’état de Sergio. Nous vous remercions de votre soutien » @TeamYouFirst

La visite de Carlos Soler

Au lendemain de son accident et de son hospitalisation, Sergio Rico a eu la visite de son partenaire en club et compatriote espagnol, Carlos Soler. Après avoir passé la nuit dernière à Séville, le numéro 28 du PSG a rejoint son coéquipier à l’hôpital Vírgen del Rocío de la ville. Par ailleurs, le président du FC Séville, Pepe Castro, s’est également rendu au chevet de Sergio Rico. Pour rappel, le gardien de but est originaire de la région, et a passé treize ans de sa carrière au club Andalou, en y étant formé.