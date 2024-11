PSG / Lens – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier, le PSG s’est imposé contre Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 (1-0). Dans une bonne prestation, les joueurs parisiens ont encore pêché dans la finition.

Une semaine après avoir remporté le Classico sur la pelouse de Marseille (0-3), le PSG retrouvait la Ligue 1 hier après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens pour le compte de la dixième journée. Et les Parisiens, dans un match qu’ils ont totalement maîtrisé, se sont imposés grâce à un but d’Ousmane Dembélé dès la quatrième minute. L’international français a encore une fois pesé sur la défense lensoise, réussi à faire des décalages, même s’il a encore été maladroit devant le but. Il a obtenu un 5 dans L’Equipe. « Il a marqué à moins d’un mètre du but et même lui ne pouvait pas manquer la cible. À l’exception de cette action (4e) qui a été décisive puisque le PSG ne l’a emporté que 1-0 malgré bon nombre de situations, l’ancien Barcelonais n’a pas réussi grand-chose de significatif. Pas ou peu de différences, et pas non plus d’implication majeure sur les meilleures occasions de son équipe. » Pour Le Parisien, c’est un 6. « Avec quatre réalisations, cinq passes décisives et un pénalty provoqué, Ousmane Dembélé avait été décisif à chacune de ses sorties en Ligue 1. Il est resté sur sa lancée face à Lens en inscrivant, à bout portant, l’un des buts les plus faciles de son début de saison, le cinquième en championnat. Il aurait pu augmenter ses statistiques si sa frappe enroulée du gauche n’avait pas trouvé le poteau de Samba (16e). »

Fabian Ruiz et Marco Asensio en difficultés

Titulaire en faux numéro 9, Marco Asensio a été en difficulté lors de la victoire du PSG contre Lens. Il a obtenu un 4 dans le quotidien sportif. « Titularisé attaquant axial, l’Espagnol a eu plusieurs situations pour mettre son équipe à l’abri. Mais soit Samba s’est interposé (35e, 43e), soit il n’a pas fait le bon choix (42e). Lance bien Barcola (45e + 3). Moins en vue après la pause. » Le Parisien a une autre analyse avec un 5,5. « Hyper mobile dans son rôle de faux neuf, l’ancien du Real a alterné les décrochages et le jeu en appui. Mais pour sa sixième titularisation, il a souffert d’un manque cruel d’efficacité, échouant dans la finition face à un super Samba (35e, 42e, 43e). » Titulaire au milieu, Fabian Ruiz a encore affiché son niveau moyen. Il a obtenu un 4 dans L’Equipe. « Aligné milieu de droit, l’Espagnol a livré une prestation dans la lignée de son rendement parisien, à savoir décevant. Il s’est retrouvé par deux fois en position de marquer, mais a trop écrasé ses frappes. » Le Parisien est plus généreux avec un 5,5. « La prestation de l’Espagnol laisse une curieuse impression. Plus mobile et plus actif que lors de ses dernières sorties, il est celui qui récupère le plus de ballons dans l’entrejeu (6). C’est lui, aussi, qui décale Barcola sur l’ouverture du score et le lance bien juste avant le repos (45e + 2). Mais s’il a beaucoup joué juste en déviation, il lui arrive de donner l’impression de ne pas sentir les coups comme sur ces frappes sans conviction face à Samba. »