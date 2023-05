Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Troyes en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Messi, l’état du groupe, la défaite contre Lorient, la course au titre…Le coach parisien a balayé l’actualité des Rouge & Bleu…Extraits choisis.

L’absence de Nuno Mendes jusqu’à la fin de la saison (PSG TV)

« Forfait de Nuno Mendes, suspension d’Hakimi… Oui cela nous pénalise dans cette fin de saison. Il va falloir trouver des solutions et arriver à garder une dynamique à l’extérieur, où on est plus à l’aise qu’à domicile. Bernat sera disponible pour jouer à gauche.«

Meilleur dynamique à l’extérieur ? (PSG TV)

« Je ne veux pas croire qu’on est plus à l’aise à l’extérieur qu’à domicile. On est dans le sprint, dans la bagarre, il faut tout mettre en œuvre pour l’emporter dimanche.«

Troyes (PSG TV)

« Troyes aura envie de battre le champion en titre, on le sait. C’est surtout l’investissement que l’on va mettre qui va compter, on doit imposer notre jeu.«

La suspension de Lionel Messi

« On va aller dans la chronologie. J’ai été informé en début de semaine par ma direction de sa décision de suspendre Leo. Ensuite, j’ai pris la décision de ne pas la commenter. Je suis salarié du club, une décision est prise, je ne la commente pas.«

Des semaines avec les affaires extra-sportives

« Il y a un décalage entre ce que vous pouvez écrire et ce que l’on vit au quotidien. L’actualité de ce début de semaine avec la suspension de Leo, les contre-performances… Mais j’insiste, il y a un gros décalage, aussi à travers ce que vous pouvez inventer et la vie du vestiaire. On ne vit pas une période agréable, mais il y a un objectif à atteindre et on travaille pour cela. J’ai vu la réaction de mon groupe après la défaite contre Lorient, on est tous concentrés. Il y a un titre à aller chercher, on doit garder nos points d’avance. C’est une saison très singulière, pas qu’en Ligue 1. La réalité du vestiaire me montre que les joueurs veulent aller chercher le titre.«

Des défaites pas liées au relâchement

« On a un deuxième et un troisième qui ont beaucoup de points et sont sur une bonne dynamique. Les défaites que nous avons subies ne sont pas liées à un relâchement mais à des blessures, à la fatigue de cette saison singulière. Dans ces cas-là il faut être uni, libérer la parole et faire que tout le monde se batte dans un même objectif : être champion.«

Les supporters devant le domicile de Neymar

« Est-ce que l’on reverra Neymar la saison prochaine ? Je suis déjà très focus sur nos cinq derniers matches et on verra ce qui se passe la saison prochaine. Concernant la réunion devant le domicile d’un joueur, il faut faire attention à cela et la vie privée reste la vie privée. Je peux comprendre la colère, la déception de nos supporters, la manifestation devant le siège, notre lieu de travail, mais je n’accepte pas qu’on aille au domicile d’un joueur car il peut y avoir des débordements car notre société est devenue folle. Les insultes contre moi ? Je suis exposé en tant qu’entraîneur, je comprends mais je reste concentré.«

Messi de retour après sa suspension ?

« On verra au moment où Leo reviendra, on verra ce qu’il va se passer, évidemment qu’il y aura des discussions avec l’intégralité du club, mais aussi avec Leo qui est le premier concerné. »

Troyes

« Troyes va recevoir le champion en titre, ils vont jouer sans pression, devant du monde, ils vont vouloir battre le PSG. C’est à nous d’être beaucoup plus performants que face à Lorient, on doit être déterminés pour gagner, il n’y a que cela qui compte. Je pense que l’on aura droit à un match ouvert.«