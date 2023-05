Mercato : Le PSG n’avance pas sur Gonçalo Inacio

A l’occasion du prochain marché des transferts, le PSG devrait, logiquement, se renforcer, notamment sur le plan défensif. En ce sens, un nom est lié au club de la capitale depuis l’été 2022 : Gonçalo Inacio. Le défenseur portugais est désormais sur les tablettes en Premier League.

Selon les derniers échos de la presse, pour son secteur défensif, le Paris Saint-Germain, en plus de Milan Skriniar, souhaiterait s’attacher les services d’un défenseur capable d’évoluer sur côté gauche de l’axe. En ce sens, nos confrères de L’Equipe avancent que les profils ciblés pour ce secteur par Luis Campos sont Aymeric Laporte, Lucas Hernandez, Evan Ndicka, ou encore Fikayo Tomori. Cependant, et depuis l’été 2022, le nom de Gonçalo Inacio est également lié au Paris Saint-Germain. Le défenseur du Sporting Portugal a souvent été cité dans la presse pour rejoindre le PSG. A 21 ans, l’international lusitanien « se verrait bien donner un nouvel élan à sa carrière à l’issue de la saison« . Pour cela, le Sporting Portugal espère récupérer pas moins de 45 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire de son défenseur. Dans le même temps, selon O’Jogo, l’actuel quatrième du championnat portugais aurait fait une proposition de contrat à Gonçalo Inacio avec une revalorisation salariale à la clé, ainsi qu’une clause libératoire plus importante.

Près d’un an après les convoitises annoncées du PSG pour Gonçalo Inacio, la tendance s’est inversée. S’il répond aux besoins défensifs dressés par Luis Campos, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 avec le Sporting Portugal ne semble pas être proche de s’engager avec le Paris Saint-Germain. En effet, Le Parisien affirme que « le PSG n’a pas encore avancé ses pions pour autant sur ce dossier« . Un désintérêt en corrélation avec l’intérêt naissant en Premier League. En effet, Liverpool a « déjà entamé des pourparlers pour connaître la faisabilité du deal« .