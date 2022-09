Après sa victoire contre l’Autriche (2-0) jeudi soir, l’Equipe de France joue son dernier match avant la Coupe du Monde contre le Danemark ce soir (20h45, TF1). Malgré sa victoire contre les Autrichiens, la France n’est pas encore sûre de se maintenir en Ligue A de la Ligue des Nations. Si jamais les Bleus s’inclinent et que l’Autriche gagne contre la Croatie, ils seront relégués en Ligue B. Pour cette rencontre Didier Deschamps ne devrait pas changer de système mais apporter un peu de sans frais.

Une attaque Mbappé-Nkunku

Entré en jeu après la blessure de Mike Maignan contre l’Autriche, Alphonse Areola commencera dans le but de l’équipe de France. Le titi du PSG sera défendu par une défense à trois centraux. Auteur d’une bonne prestation pour sa première en Bleu, Benoît Badiaschile devrait enchaîner au côté de Raphael Varane et Dayot Upamecano. Benjamin Pavard devrait être titulaire dans le rôle de piston droit, Ferland Mendy à gauche. La paire de milieu serait composée de deux joueurs du Real Madrid, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. Griezmann devrait être au soutien du duo Christopher Nkunku-Kylian Mbappé en attaque.

Le XI probable de la France selon la presse

La compo probable des Bleus selon L’EQUIPE : Areola – Upamecano, Varane (c), Badiaschile – Pavard, Tchouaméni, Camavinga, Ferland Mendy – Griezmann – Nkunku, Mbappé